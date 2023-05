ColumnaInvitada | Sufragio efectivo. Absolutamente no reelección

Así las cosas, es cierto que el fenómeno de destrucción de la libertad democrática no es posible solamente a través de una posible reelección para los puestos en que tal opción sigue vedada, como es el caso de la Presidencia de la República o gobiernos estatales (no así, por ejemplo, para puestos legislativos o municipales). Existen varias otras modalidades bajo las cuales se puede igualmente atacar a la ciudadanía ante sus derechos de tener alternancias pacíficas, procedimientos transparentes, y mecanismos claros en lo que a resultados electorales se refiere.

Y aquí se abren varias posibles áreas de riesgo en cuanto a lo que implique el erosionar la base de libertades democráticas:

a) atacar la independencia y solvencia de las autoridades electorales;

b) infiltrar a la delincuencia organizada en los procesos comiciales;

c) provocar el apoyo de fuerzas armadas para dirimir conflictos electorales;

d) utilizar recursos públicos para adulterar límites de campaña;

e) designar a candidatos impresentables con el único requisito de contar con su sujeción absoluta;

f) provocar polarización o desencuentros entre segmentos ciudadanos; o

g) cualquier combinación de algunos, varios o todos estos factores.

El problema es que el actual gobierno está recurriendo en los hechos precisamente a todas estas medidas, y otras que se les ocurran en el camino, para intentar a la mala tratar de consolidar su modelo de gobierno autoritario y dictatorial. Ya se han quitado las caretas y están demostrando en los hechos que no se van a detener ante nada, ni por nadie, y ante ningún dique, para pretendidamente lograr su fin de quedarse en el poder.

El personaje que dirige y jala las riendas de Morena no respeta ni va a respetar los límites constitucionales del poder que democráticamente recibió por el plazo que concluye el 30 de septiembre de 2024. Ya ha mandado las señales claras de que utilizará todas las herramientas a su alcance (legales o no) para socavar la transición pacífica que todos merecemos como principio rector de un país que se dice tener un sistema democrático. Establecer claramente la posición que adopta este personaje y su partido es fundamental para que sepamos la mejor forma de derrotar semejante despropósito y abuso sistemático. Abramos bien los ojos y oídos.

Afortunadamente hay un claro y definitivo antídoto para estos perversos fines. El más importante radica en la voluntad ciudadana de hacer valer en todo momento la determinación de que con una abrumadora presencia en las urnas se pueda demostrar que la ciudadanía, léase el pueblo, haga valer su absoluta y convincente determinación de no permitir que nadie más decida por nosotros el destino del país. Pero no nos debe quedar la menor duda, sin una presencia clara y masiva no será posible lograr un resultado democrático contundente. Las personas actualmente en el poder no van a salirse del mismo si no se les derrota con claridad y contundencia en los resultados de las elecciones. No se van a ir por las buenas.

Tenemos así pruebas inmediatas para lograr el convencimiento plural del gran poder que significa sumar la voluntad colectiva al acudir a las urnas. El más obvio son las elecciones del 4 de junio de 2023 en Coahuila y Estado de México. En particular en esta última entidad federativa se juega mucho más que la sola elección local, sino también el resultado que se puede lograr en 2024 si hay capacidad de convencimiento, participación y suma en las urnas electorales. Si tenemos claro que estamos frente a personas que son tramposas hasta la raíz, solamente con la suma masiva se les derrotará. No hay de otra. Sin ese impulso tristemente se corre el riesgo de que recurran y priven los abusos, la delincuencia, las fuerzas armadas u otros poderes fácticos que amenazan la normalidad democrática. Se les puede ganar.