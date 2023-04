Morena: Estado patrimonialista y ultranacionalismo

Es cierto que el nacionalismo chovinista de Morena aún no alcanza extremos como la violencia física y la restricción de derechos políticos contra los grupos opuestos al oficialismo, pero en diversas ocasiones ha estado en la frontera del discurso de odio y, sin duda, nutre la visión parroquiana, cerrada, poco cosmopolita y poco tolerante que impera en varios sectores del movimiento obradorista.

La concepción patrimonialista del Estado es aún más descarada en varios sectores del obradorismo. Para estos grupos, el aparato estatal debería estar al servicio del movimiento oficialista y, si un poder del Estado no está alineado al presidente, entonces no tiene razón de ser.

Así las cosas, la Suprema Corte no merece protección de la Guardia Nacional por el simple hecho de revertir la voluntad presidencial de otorgarle el control de este cuerpo a la Secretaría de la Defensa Nacional; el INE no merece presupuesto público, toda vez que ha sido “facilitador de fraudes electorales” en contra de Morena; y los gobernadores que no se pliegan ante Palacio Nacional tampoco son dignos de fondos federales ni de la coordinación con las autoridades para atender temas de seguridad pública.

Por el contrario, si hay una movilización social de apoyo al presidente, entonces es legítimo facilitar recursos del Estado para que puedan llegar al Zócalo capitalino para rendirle culto al mandatario. O bien, es igualmente justo utilizar recursos públicos para movilizar a ciudadanos para votar a favor de la ratificación de López Obrador en la supuesta consulta de revocación de mandato.

Me podrán decir que estos dos rasgos —el nacionalismo y el Estado patrimonialista— son comunes en todos los movimientos populistas. No estarían del todo equivocados. Sin embargo, el movimiento obradorista no se vale de estas herramientas para impulsar un proyecto político estratégico, centrado en mejorar la calidad de vida de las mayorías empobrecidas o enfocado en construir un Estado fuerte, capaz de proveer servicios de calidad y garantizar derechos, tal como en su momento las utilizaron Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil (durante su primer gobierno) o, si queremos un ejemplo mexicano, el general Lázaro Cárdenas.

En el caso del obradorismo, el nacionalismo chovinista y la visión patrimonialista del Estado sirven, ante todo, para llevar a cabo los designios voluntaristas del presidente López Obrador, para justificar todas las decisiones del mandatario, para que Morena continúe ganando las elecciones y poco más que eso.

Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.