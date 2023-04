ColumnaInvitada | La inteligencia artificial ¿amenaza o salvavidas?

En el estudio “How Will languague modelers like ChatGTP Affect Occupations and Industries”; se analiza la posibilidad de que Ia inteligencia artificial sustituya a personas trabajadoras en actividades diarias. El documento precisa que algunas de las profesiones que podrán sustituirse con mayor facilidad serán teleoperadores; puestos relacionados con lenguas, literatura e historia; abogados; y, especialistas en mercado de valores e inversiones.

Por su parte, el Departamento de Comercio de la administración del presidente norteamericano Joe Biden, emitió el martes pasado una solicitud pública para indagar si es necesario que los nuevos modelos de IA pasen o no por un proceso de certificación previo a su lanzamiento; ello, ante la creciente preocupación de que la tecnología podría usarse para discriminar o difundir información falsa, o incluso realizar actos delictivos.

Estas predicciones nos están alarmando. ¿Qué será de nosotros? Por un lado, una persona promedio –sin tanto contacto con tecnología de punta– no tiene cómo comprender hacia dónde va este avance y con ello, viene una sensación de amenaza y miedo natural. Por el otro, las personas que tenemos funciones laborales, estamos acostumbrados a entender al trabajo como uno de los ejes esenciales de nuestra vida diaria, no solo porque constituye una fuente primaria para cubrir nuestras necesidades básicas, sino también como el elemento al que dedicamos más tiempo -al menos ocho horas por día-.

Respecto del empleo como fuente de ingresos, el otorgamiento de una renta básica universal puede ayudar a eliminar la preocupación de colmar nuestras necesidades básicas. Este tipo de mecanismos buscan proporcionar un ingreso periódico pagado por el Estado a todas las personas incondicionalmente, es decir, independientemente de su situación económica o laboral, para que puedan cubrir sus necesidades básicas (Caballero y Coll Morales, 2020), comprar sus alimentos, pagar su vivienda y cuidar su salud. Por supuesto que los gobiernos y la sociedad civil, sobre todo la clase empresarial, deberán entrar a un diálogo muy profundo respecto de a quién y cómo les corresponde cubrir esta especie de renta básica.