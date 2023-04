ColumnaInvitada | La hoja de coca y los derechos humanos

Anterior a la sesión, había salido en medios que Bolivia, acompañado de Colombia, iba llamar a una revisión crítica de la hoja de coca. Esto es un proceso que no ha sucedido desde 1950 y que podría cambiar la clasificación de la hoja de coca. En 2013, Bolivia se retiró de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, diciendo que la prohibición de masticar la hoja de coca contraviene su Constitución ya que la hoja de coca para ellos es “vida, comida, la Pachamama, todo". Después de retirar de la Convención (algo que solo ha sucedido en esa única ocasión), ellos solicitaron regresar a la Convención pero necesitaban ganar un voto con 2/3 partes de la los 53 países que conforman la CND. Si lo lograron y todos pensamos que ya estarían listos para pedir la revisión crítica. Sin embargo, eso no ha sucedido y aunque el Vicepresidente, quien estuvo presente en las reuniones este año, habló de la intención del país en pedir la revisión, aún no mandan la solicitud oficial. Desde RIA, estaremos muy atentas a los avances y tuvimos la oportunidad de comer y platicar con el Vicepresidente para conocer más sobre el proyecto.

En cuanto hagan la solicitud, eso significa que el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hará su revisión crítica y que ese informe estaría en su agenda para su reunión en octubre de 2024 donde emitirían sus recomendaciones para una votación con mayoría simple en la CND. Aunque podemos concluir que la hoja de coca en su forma natural no tiene riesgos a la salud y tiene mucha potencial terapéutica, también la hoja de coca esta fiscalizada en base a la extracción que se hace para hacer cocaína. Las posibles recomendaciones que podrían hacer son: desclasificar la hoja de las listas completamente; reclasificar la hoja de coca a la lista II de la Convención de 1961 que podría facilitar el acceso a productos de coca sin prescripción; o una recomendación para aumentar el umbral de cocaína, permitida en preparaciones de la lista III. También podría ser una combinación de estas opciones. Al final, estos procesos suceden tan de vez en cuando que tendremos que estar siguiendo muy de cerca cada paso.

Uno de los primeros temas en la agenda de la CND son las declaraciones por parte de cada Estado Miembro. En esta ocasión, escuchamos las voces de representantes desde Irán donde tienen pena de muerte por delitos de drogas, hasta Malta que anunció su nueva política de asociaciones cannábicas como medida de reducción de riesgos. Aunque los países cada vez se ven más polarizados, en Viena, estos discursos tienen que convivir para mantener el “consenso”. Desde afuera vemos las fracturas en el supuesto consenso y es ahí donde puede entrar la luz (según Leonard Cohen ).