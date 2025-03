Tecnología usada en Marte analiza un mural de Diego Rivera

Los resultados se dieron a conocer durante el conversatorio “El legado de Diego Rivera en el siglo XXI” en donde se detalló que la investigación inició en 2016 y trabajaron de manera conjunta especialistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué estudios se realizaron?

El jefe de Departamento de Física Experimental del Instituto de Física de la UNAM, José Luis Rubalcaba Sil, explicó que fueron 19 sesiones de trabajo en el museo, con 13 diferentes técnicas de estudio no invasivas, informó la Secretaría de Cultura en un comunicado .

“Es la tecnología que usan los robots en Marte”. Y fue la primera vez que dicha tecnología se usaba para estudiar una obra de grandes dimensiones.

Entre los hallazgos, se determinó que Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central solo tiene 10 colores, que son los mismos que dan los puntos de atención al mural.

“Saber cuáles son los elementos de los pigmentos permiten saber qué puede pasar con ellos en el futuro” y “con todo esto se puede entender cómo se trabajó este mural, cómo trabajaba Rivera y, tal vez, todos los muralistas de la época y así conocer más para una mejor conservación”, dijo Rubalcaba Sil.

José Luis Rubalcaba comentó que, aunque la historia dice que el muralista no trabajaba con la técnica de estarcido, la cual dijo, es como calcar la obra antes de pintarla, –Rivera la aprendió cuando estudió en Europa– el escaneo en alta definición permitió ver que sí hay marcas de la técnica en la obra e incluso, se pudo determinar que, aunque el trazo era uno, el artista decidió corregir sobre la marcha, porque no era lo que quería.

Uno de los ejemplos está en el mismo rostro de Diego niño, al centro del mural, y en los ojos de Frida Kahlo, pareciera que fueran sus arrugas, pero no, vemos que son trazos que no fueron marcados al final, lo cual habla de la maestría del artista para cambiar; otro más se ve en los rehiletes, comentaron los expertos.

“Se dice que Diego no usaba estarcido, tal vez él no lo usaba, pero Rina Lazo sí. En realidad, no lo sabemos, pero es interesante saber que esta técnica está en el mural y, tal vez en otros”, comentó Rubalcaba Sil.

Fisuras milimétricas

Los rayos X que se hicieron a la pintura, tanto para ver de otra forma los pigmentos, como para conocer la estructura, revelaron que hay fisuras milimétricas que, probablemente, causó el sismo de 1985. Al saber dónde están, se pueden mantener en monitoreo y mantenimiento constante para prevenir afectaciones mayores.

Al respecto, la subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL, Dolores Martínez Orralde, comentó “vivimos en un país con alta sismicidad y, en esta zona, sabemos que hay que estar atentos al monitoreo constante. Por fortuna, el mural está impecable, estable y este año se hará un trabajo de conservación preventiva, que es parte del trabajo que hace el CENCROPAM”.