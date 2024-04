Día del Niño: Los adultos que le esperan a México en 2040

Por último, señala Fernando, está la pobreza. Entre 9% y 10% de los niños en México viven en condiciones de extrema pobreza, menciona Fernando. La pobreza trae consigo falta de educación, problemas de salud y muerte.

No podemos permitir que el crimen organizado piense que reclutar niños es una ventaja Fernando Carrera, UNICEF México

David Calderón, director general del Centro de Excelencia en Save the Children México, destacó en entrevista que las infancias de hoy, con las condiciones que la rodean, van a crear adultos muy resilientes.

Ante tantas crisis como la económica, laboral, ambiental, de vivienda y otras, los niños se están formando para ser resilientes, lo cual puede ser bueno, pero no debe romantizarse. Tiene ventajas de supervivencia, de ingenio y de respuestas inmediatas, menciona David, pero responde a que las empresas, los trabajos e incluso las instituciones del gobierno no duran.

Entre tanta incertidumbre, al país le esperan adultos con pensamiento “cortoplazista”; con tanta falta de estabilidad en múltiples aspectos de su vida, la falta de compromiso será una constante.

Es decir, ¿para qué me asocio con mis vecinos si es probable que el año que viene deba mudarme? ¿Para qué me especializo en un trabajo si en unos meses es probable que cierre la empresa, o la vendan a otra y nos despidan? ¿Para qué me comprometo a una relación de pareja si esa persona quizás cambie sus planes de vida en tres años?"

México puede salvar a sus infancias, porque lleva décadas haciéndolo

No todo está perdido. David nos contó de las ventajas y condiciones más favorables que tienen los niños de hoy, y que los infantes de hace 30 o 50 años no tenían.

Destaca que hay cuatro cambios radicales en la vida de las infancias en México que han ocurrido en las últimas décadas; aspectos culturales y políticos, así como legislaciones, que han cambiado.

El trabajo infantil, aunque no esté erradicado, ahora sí está mal visto, cuando antes se daba por sentado. “A diferencia de las generaciones del pasado, tanto política como jurídica y culturalmente, el trabajo infantil es inaceptable”, menciona David. “Esa ya se ganó. No quiere decir que ya erradicó… pero ya quedó establecida la marca social de que el trabajo infantil es negativo”.

El reconocimiento del valor del juego es un cambio histórico muy positivo David Calderón, Save the Children

Para muchos mexicanos, trabajar durante su infancia y adolescencia fue parte normal de su vida, impidiéndoles jugar y aprender, además de poner en riesgo su integridad.

Algo semejante ocurre con el matrimonio infantil y los castigos corporales, que eran normalizados en México hace unas generaciones. Ya quedaron prohibidas en el país las uniones matrimoniales en menores de edad y el castigo corporal está tipificado como delito, con consecuencias jurídicas.

Esto no quiere decir que esos tipos de violencias y abusos contra los niños ya no existan, pero ahora hay instituciones que los enfrentan, los registran y miden.

El derecho al juego es el cuarto punto. “Niños y niñas tienen tarea que hacer… el juego se ve como una actividad válida en sí misma… el reconocimiento del valor del juego es un cambio histórico muy positivo”.

Un quinto cambio, señala David, es el cuidado de la salud mental. Las instituciones están poniendo atención en este aspecto en la vida de los niños para mejorar la educación y crianza en hogares, escuelas y vida pública. El reconocimiento de la neuro divergencia, por ejemplo, permite ajustar los procesos de aprendizaje, atendiendo las condiciones particulares de los niños.

A diferencias de generaciones anteriores, donde el juego era visto como "un complemento", algo que los niños podían hacer si tenían tiempo libre, ahora es visto como necesidad y derecho. (iStock)

Al comparar las infancias de ahora con las de hace 50 años, Fernando reconoce que la vida de la niñez ha sido transformada positivamente en México. Esas mismas adversidades de pobreza, falta de educación, problemas de salud y violencia, eran mucho peores hace unas décadas.

“La pobreza extrema podía afectar a casi 25% de los niños, tres veces más que ahora” afirma Fernando. “50 años atrás, la exclusión educativa a nivel secundaria y básica llegaba a casi al 70% de los niños, y también teníamos situaciones de violencia extrema que pasaban desapercibida en la sociedad”. Asimismo, la mortalidad infantil cayó a la quinta parte de lo que era en 1970, y la desnutrición, que sigue siendo muy alta, en esos años llegaba a un 60% de la población infantil mexicana.

Mirando hacia el siguiente sexenio, Fernando ve oportunidades enormes. Sostiene que es muy posible lograr que en México ningún niño muera de hambre, que la curva de la obesidad infantil (que ha crecido en 30 años) finalmente decrezca y hasta se vuelva negativa, así como expandir la cobertura de seguridad social hasta incorporar a todos los niños y adolescentes, y garantizar el acceso a la educación secundaria.

Fernando subraya la oportunidad y urgente necesidad de tipificar como delito el reclutamiento de niños y adolescentes al crimen organizado, que los usa de mensajeros, vigilantes, asesinos o explotación sexual. “Crear el delito es muy importante, porque no podemos permitir que el crimen organizado piense que reclutar niños es una ventaja… Los adultos que los recluten que paguen y paguen caro”.

David, por su parte, propone que haya una estrategia de seguridad que tome en cuenta a niños y niñas, que considere que uno de cada cuatro niños se siente inseguro camino a la escuela.

“Si actúas solo en términos militares, como se hizo en el pasado, se agrava la situación”, menciona David. “Se necesita un enfoque diferente que involucre crear alternativas productivas, ambientes más sanos… Eso debe estar en la escuela, en la calle, en la formación de todos los agentes del Estado. El policía, médico y maestro debe tener formación de cómo tratar a niñas y niños”.

Si en los siguientes seis años México no consigue erradicar estos males para las infancias, es posible reducirlos sustancialmente, o al menos eso creen.

México puede tener ciudadanos adultos saludables, productivos, responsables y felices, Fernando afirma que hay que darles y garantizarles mejor calidad de vida en sus primeros 18 años. Y sí se puede, porque a pesar de todo, llevamos 50 años haciéndolo.