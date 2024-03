Enrique Peña Nieto estrena romance con mujer lituana

La nueva novia de Enrique Peña Nieto

Con una fotografía en la que Enrique Peña aparece abrazando a una mujer que fue identificada como “Simona”, el matutino de Univision detalló: “El expresidente de México @epn tiene un nuevo amor. Una bella mujer ha conquistado su corazón, hasta el momento se sabe que es de Lituania y vive en el viejo continente”.

La noticia surge a escasos días de que Tania Ruiz anunciara el término de su amorío con el empresario Manuel Serrano Ortega , con quien había iniciado un romance en el 2023, poco después de que ella misma confirmara que su noviazgo con Peña Nieto había llegado a su fin.

La modelo destacó que todo sucedió en los mejores términos.

“Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian. No ha habido una razón negativa ni mucho menos”, señaló Tania Ruiz a la publicación de origen español en la que dejó en claro que se cumplió el ciclo de su relación con Enrique Peña Nieto sin ningún tipo de rencor entre ellos. Por el contrario, la modelo de 35 años, originaria de San Luis Potosí, sólo tuvo palabras halagadoras para el ex presidente.

“Terminamos en los mejores términos. Y siempre estaré agradecida con él y sus hijos, su familia, sus amigos. Siempre me sentí bienvenida. ¡Los adoro a todos!”, enfatizó Tania.