Escoffié: "En México no hay política de vivienda sino una política inmobiliaria"

Escoffié busca contribuir a llevar más allá de los círculos académicos y especializados la discusión sobre la vivienda, siendo el contar con un espacio de refugio una de las necesidades más básicas de las personas y a las que muchas dedican 30% o más de sus ingresos.

“Todas las personas detectan qué problemas hay en sus barrios, en sus colonias en el acceso a la vivienda. Lo que busca el libro es darle nombre a esa situación, que la pensemos como un asunto de derechos humanos”, apunta.

El acceso a la vivienda en la agenda electoral 2024

El proceso electoral de 2024 será un punto decisivo para saber si se logra colocar el acceso a la vivienda como uno de los temas esenciales de la agenda pública.

“Para las elecciones creo que podemos dar por sentado que candidatas, candidatos a distintos cargos en algún momento les van a preguntar su opinión sobre el tema de las mujeres, del medio ambiente y de la comunidad LGBT+ porque son temas ya consolidados, no puedes pensar en la agenda pública sin incluirlos. El 2024 va a ser un indicador para eso, qué tanto lo vamos a ver en el debate local el tema de la vivienda”, apunta.

Sin embargo más allá de promesas o compromisos de candidatos, para la autora lo esencial es que los ciudadanos tomen como una causa el derecho a la vivienda desde sus trincheras.

“Creo que hace falta apostarle a procesos políticos no partidistas, no electorales. Me refiero a construir una agenda sólida con agrupaciones, colectivos, organizaciones, academia y diversos sectores para tener una agenda común, un listado de exigencias que sean permanentes, independientemente de quien llegue (al gobierno)", dice.