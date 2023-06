Talina Fernández, la periodista que reportó la muerte de Colosio

La conductora Talina Fernández, quien murió este miércoles a los 78 años , estuvo cerca de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, fecha en que el entonces candidato a la Presidencia fue atacado y asesinado.

Talina, también periodista y productora, era amiga de Diana Laura Riojas, esposa de Luis Donaldo. Fue ella la persona que la invitó a la gira política del abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Talina Fernández, la periodista que estuvo con Colosio

“La esposa de Colosio me habló y me dijo: ‘Te invitamos a la gira de Luis Donaldo’, y me fui a Lomas Taurinas”, contó Talina durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.