Muere el periodista Nino Canún; AMLO expresa condolencias

“Un periodista de muchos años. Lo recordamos con afecto, con cariño, porque en mi vida como dirigente opositor me trató con respeto. Era muy escuchado en el programa de radio, aquí lo recordamos y mucha gente, no creo que haya acumulado dinero”, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Entre los primeros que expresaron sus condolencias, está el analista Alfredo Jalife.

Falleció el gran conductor Nino Canun Le debo gran parte de mi entrenamiento en los medios masivos Tenía una inteligencia sin igual y una memoria prodigiosa Muy culto De los legendarios conductores que ya no se dan a granel Abrazo cariñoso Nino donde te encuentres ahora — Alfredo Jalife-Rahme (@AlfredoJalife) June 21, 2023

¿Quién fue Nino Canún?

Nino Canún fue un locutor de la década de los años 80 en Imevisión. Después, condujo el noticiero Enlace, de Canal 11 y Enlace con la Comunidad.

En 1990 fue famoso por conducir su programa: “¿Y usted qué opina?”, pues trataba temas relacionados con Ovnis. La innovación que en su momento representó, consistió en la participación del público quien interactuaba vía telefónica.

El 20 de diciembre de 1991, el programa duró más de seis horas ininterrumpidas de transmisión, llamada “Los Ovnis en México”; donde asistió el investigador sobre estos temas, Jaime Maussán.

“Aguántame el corte”, otra de las frases por las que también se le recuerda a Nino Canún, y que repetía con frecuencia en sus distintos canales de comunicación.

Aseguró que Peña Nieto lo vetó

El famoso periodista asistió a la conferencia de López Obrador en 2019, en donde le agradeció por su regreso a los medios de comunicación debido a que el expresidente Enrique Peña Nieto lo había vetado.

Lo anterior, después de que se negó a ser director de comunicación del exmandatario priista luego de que el exmandatario fue a su casa para invitarlo.

“Peña Nieto llega a mi casa y me dice ‘quiero que seas el próximo director de Comunicación Social conmigo’, yo le agradecí enormemente y le dije que no, que muchas gracias y pues yo no sabía de eso”, expresó en aquella ocasión.