Paro en la UNAM y la UAM: estas escuelas suspenden clases presenciales y migran a la modalidad en línea

¿Qué escuelas de la UNAM están en paro?

A través de sus canales oficiales, la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 Gabino Barreda informó que desde el 20 de octubre se llevan a cabo en línea debido a la falta de acuerdos entre las autoridades administrativas del plantel y la representación estudiantil.

“Esta medida permitirá dar continuidad al trabajo académico ante la proximidad del primer periodo de evaluación. Las clases tendrán carácter formal y cada docente comunicará los criterios de asistencia, entrega de trabajos y evaluación correspondiente”, informó en un comunicado.

Este plantel se encuentra en avenida de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama s/n, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco.

Comunicado de la Escuela Nacional Preparatoria 1. (Foto: Facebook ENP 1 )

La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schulz suspendió actividades presenciales para entablar mesas de diálogo entre estudiantes y autoridades.

La escuela de nivel medio superior informó a través de sus redes sociales sobre la decisión de impartir clases en línea a partir de este día, por lo que se solicitó tanto a los profesores como a los alumnos a estra pendientes de su correo, del aula virtual y de classroom, así como informar sobre cualquier tipo de dificultad de conexión a internet.

“”Para dar continuidad a las clases y reducir las afectaciones académicas, las actividades se impartirán en línea en los horarios habituales a partir del miércoles 21 de octubre”, detalló el comunicado.

Comunicado de la preparatoria 8 de la UNAM. (Foto: Facebook ENP 8)





En la Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos se registraron tensiones el 13 de octubre cuando se llevaron a cabo encuentros entre personal administrativo y estudiantes; sin embargo, desde el día siguiente se reanudaron las clases de manera normal, tanto en el turno matutino como vespertino.