Algunos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizan asambleas y protestas con el objetivo de exigir a las autoridades diversas demandas y atención en sus pliegos petitorios, por lo que las clases a nivel preparatoria se han visto afectadas. Estos son los planteles que hasta el momento han tenido suspensión de clases, o bien, éstas se han realizado a distancia.
Paro en la UNAM y la UAM: estas escuelas suspenden clases presenciales y migran a la modalidad en línea
¿Qué escuelas de la UNAM están en paro?
A través de sus canales oficiales, la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 Gabino Barreda informó que desde el 20 de octubre se llevan a cabo en línea debido a la falta de acuerdos entre las autoridades administrativas del plantel y la representación estudiantil.
“Esta medida permitirá dar continuidad al trabajo académico ante la proximidad del primer periodo de evaluación. Las clases tendrán carácter formal y cada docente comunicará los criterios de asistencia, entrega de trabajos y evaluación correspondiente”, informó en un comunicado.
Este plantel se encuentra en avenida de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama s/n, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco.
La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schulz suspendió actividades presenciales para entablar mesas de diálogo entre estudiantes y autoridades.
La escuela de nivel medio superior informó a través de sus redes sociales sobre la decisión de impartir clases en línea a partir de este día, por lo que se solicitó tanto a los profesores como a los alumnos a estra pendientes de su correo, del aula virtual y de classroom, así como informar sobre cualquier tipo de dificultad de conexión a internet.
“”Para dar continuidad a las clases y reducir las afectaciones académicas, las actividades se impartirán en línea en los horarios habituales a partir del miércoles 21 de octubre”, detalló el comunicado.
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En la Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos se registraron tensiones el 13 de octubre cuando se llevaron a cabo encuentros entre personal administrativo y estudiantes; sin embargo, desde el día siguiente se reanudaron las clases de manera normal, tanto en el turno matutino como vespertino.
A principios de mes, estudiantes del CCH Sur se manifestaron en Rectoría con el objetivo de exigir que retiren los torniquetes de ingreso, además de que las autoridades que investiguen las denuncias de acoso que han hecho alumnas por parte de algunos profesores. Hasta la publicación de esta nota se llevan a cabo las clases normales; sin embrago, se han llevado a cabo asambleas con el objetivo de definir si se van a paro de labores; la más reciente se llevó a cabo el 14 de octubre.
¿Hay paro en la FES Aragón?
A nivel universitario, también se han llevado a cabo asambleas estudiantiles y encuentros con directivos de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, entre las demandas de los jóvenes, solicitan mejoras en las biblioteca del plantel, que se atiendan las denuncias de los trabajadores del Sindicato y que la directora del plantel acuda a los encuentros para darle a conocer sus inconformidades.
Hasta el momento, las actividades se llevan a cabo de manera regular.
¿Hay paro en la UAM?
La Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó a través de su página en Facebook sobre el respeto del paro de actividades del martes 20 de octubre.
"Reitera su compromiso con el respeto a la libre expresión y organización estudiantil, y con el diálogo abierto, respetuoso y constructivo como vía para atender las demandas de la comunidad universitaria", informó en un comunicado.
Hasta la publicación de esta nota no se ha informado sobre si el paro se extiende este miércoles 21 de octubre.
Ante posible reanudación o cambio en las actividades regulares, se solicita a los estudiantes a estar atentos a los canales oficiales de sus respectivos planteles.