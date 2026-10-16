200 mdp de García Luna serán destinados a escuelas de la Montaña en Guerrero, anuncia Sheinbaum

Los recursos que serán destinados a la educación de Guerrero proceden de la recuperación que logró el Estado mexicano en tribunales en Estados Unidos.

En agosto pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Colmenares, explicó la trama en torno a García Luna y lo que se logró regresar a México.

"El Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares con 50 centavos derivados de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, vinculadas con la familia Weinberg", dijo en la mañanera del 28 de agosto.



En ese momento, la presidenta adelantó que el destino del dinero seria La Montaña, en particular para escuelas de Media Superior y Superior, aunque si también se requiere, para Educación Básica.

Para saber el dinero y propiedades que se han recuperado a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la presidenta ofreció presentar un informe en su conferencia matutina.

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad entre 2006 y 2012. En Estados Unidos fue declarado culpable en febrero de 2023 por delitos relacionados con el narcotráfico y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En octubre de 2024, un juez federal de Nueva York lo sentenció a 460 meses de prisión —más de 38 años— y le impuso una multa de dos millones de dólares. La sentencia se relacionó con su colaboración con esa organización criminal a cambio de sobornos, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Actualmente García Luna se encuentra recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, Estados Unidos.