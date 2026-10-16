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200 mdp de García Luna serán destinados a escuelas de la Montaña en Guerrero, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado presentará un informe de lo recuperado y el destino de los recursos.
vie 16 octubre 2026 11:23 AM
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En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina y al fondo una imagen de Genaro García Luna y Felipe Calderón
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el recurso recuperado se destinará a la educación media superior y superior en Guerrero. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que 200 millones recuperados por fraudes relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna , serán destinados a escuelas de la región de la Montaña de Guerrero.

"Estamos por entregar los 200 millones de pesos recuperados de García Luna de los fraudes, de la corrupción de García Luna a las escuelas de la montaña de Guerrero", informó este viernes durante su conferencia mañanera.

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Los recursos que serán destinados a la educación de Guerrero proceden de la recuperación que logró el Estado mexicano en tribunales en Estados Unidos.

En agosto pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Colmenares, explicó la trama en torno a García Luna y lo que se logró regresar a México.

"El Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares con 50 centavos derivados de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, vinculadas con la familia Weinberg", dijo en la mañanera del 28 de agosto.

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En ese momento, la presidenta adelantó que el destino del dinero seria La Montaña, en particular para escuelas de Media Superior y Superior, aunque si también se requiere, para Educación Básica.

Para saber el dinero y propiedades que se han recuperado a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la presidenta ofreció presentar un informe en su conferencia matutina.

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad entre 2006 y 2012. En Estados Unidos fue declarado culpable en febrero de 2023 por delitos relacionados con el narcotráfico y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En octubre de 2024, un juez federal de Nueva York lo sentenció a 460 meses de prisión —más de 38 años— y le impuso una multa de dos millones de dólares. La sentencia se relacionó con su colaboración con esa organización criminal a cambio de sobornos, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Actualmente García Luna se encuentra recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, Estados Unidos.

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Indep recauda más de 800 mdp

Mónica Fernández, titular del Indep, explicó que por subastas y otras comercializaciones se han obtenido más de 800 millones de pesos, los que han sido transferidos al Fondo de Pensiones del Bienestar y al Gabinete Social.

"800 millones y ahorita yo creo que espero que vamos a salir un poco más altos vamos a seguir con más cantidad y estamos en este último trimestre del año estamos reforzando acciones con los eventos de comercialización", dijo la funcionaria federal.

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Pero además de lo recaudado, el Indep proporciona artículos para la realización de los Tianguis del Bienestar, en los que se entregan a los ciudadanos.

“No me atrevería a decir la cifra porque ya nos pasamos de 500 millones o algo así de poder entregar en bienes para el Tianguis del Bienestar a través de la liquidación de varias entidades que tenemos que administrar”, explicó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Genaro García Luna

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