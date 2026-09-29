"He tenido comunicación permanente con el Gobierno de Sonora, están preparados, han realizado acciones preventivas, informando a la población de este impacto que será en el transcurso de la mañana muy probablemente muy cerca de Guaymas", explicó.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas de este martes Polo mantenía vientos sostenidos de 120 kilómetros y rachas de hasta 140 kilómetros y se encontraba a 105 kilómetros al nor-noreste de Loreto, Baja California.



Polo tocó tierra a las 12 de la noche de este lunes en la localidad de las Barrancas en el municipio de Comondú, Baja California Sur.

Laura Velázquez agradeció a los habitantes de Baja California Sur porque tomaron medidas de prevención y se resguardaron. El paso del huracán solo dejó afectaciones menores.

"Solamente ha dejado algunas anegaciones viales a nivel de banqueta. Algunos escurrimientos, encharcamientos, hay servicio eléctrico, servicio de agua, todos los servicios", detalló.



En refugios que se instalaron en Baja California Sur, alrededor de 700 personas optaron por resguardarse.

La coordinadora informó que aproximadamente hubo un despliegue de 6,827 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, quienes se encargaron de acciones preventivas y de atender a los ciudadanos.

Ahora se dirige a Sonora

La coordinadora de Protección Civil llamó a los habitantes de Sonora a estar pendientes de la trayectoria de Polo y tomar las medidas necesarias.

"Un alertamiento a toda la población de Guaymas y alrededores por la llegada del huracán, aún cuando es categoría uno es importante resguardarse", pidió.