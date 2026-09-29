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Huracán Polo deja saldo blanco en BCS y ahora se dirige a Sonora como categoría 1

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que Polo tocará tierra en Guaymas alrededor de las 09:00 horas de este martes.
mar 29 septiembre 2026 08:59 AM
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Dos palmeras son movidas por los fuertes vientos ocasionados por el Huracán polo.
En Baja California Sur autoridades reportaron saldo blanco por el paso de huracán Polo. (Foto: Gabriel Larios/Cuartoscuro.)

En su paso por Baja California Sur, el huracán Polo dejó saldo blanco, pero ahora se dirige a Guaymas, Sonora, en donde se prevé toque tierra como categoría uno.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el fenómeno meteorológico tocará tierra alrededor de las 09:00 horas, por lo que llamó a la población a mantenerse alerta y en resguardo.

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"He tenido comunicación permanente con el Gobierno de Sonora, están preparados, han realizado acciones preventivas, informando a la población de este impacto que será en el transcurso de la mañana muy probablemente muy cerca de Guaymas", explicó.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas de este martes Polo mantenía vientos sostenidos de 120 kilómetros y rachas de hasta 140 kilómetros y se encontraba a 105 kilómetros al nor-noreste de Loreto, Baja California.


Polo tocó tierra a las 12 de la noche de este lunes en la localidad de las Barrancas en el municipio de Comondú, Baja California Sur.

Laura Velázquez agradeció a los habitantes de Baja California Sur porque tomaron medidas de prevención y se resguardaron. El paso del huracán solo dejó afectaciones menores.

"Solamente ha dejado algunas anegaciones viales a nivel de banqueta. Algunos escurrimientos, encharcamientos, hay servicio eléctrico, servicio de agua, todos los servicios", detalló.

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En refugios que se instalaron en Baja California Sur, alrededor de 700 personas optaron por resguardarse.

La coordinadora informó que aproximadamente hubo un despliegue de 6,827 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, quienes se encargaron de acciones preventivas y de atender a los ciudadanos.

Ahora se dirige a Sonora

La coordinadora de Protección Civil llamó a los habitantes de Sonora a estar pendientes de la trayectoria de Polo y tomar las medidas necesarias.

"Un alertamiento a toda la población de Guaymas y alrededores por la llegada del huracán, aún cuando es categoría uno es importante resguardarse", pidió.

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En Sonora hay alerta naranja en 14 municipios de la entidad: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario y San Ignacio Río Muerto.

La alerta naranja es un llamado a la población para evacuar zonas de riesgo y buscar lugares seguros. Se recomienda a la población revisar techos, ventanas y desagües de su hogar, tener lista una mochila de emergencia con documentos, agua y un botiquín de primeros auxilios.

Además se recomienda suspender actividades no esenciales ante el paso del huracán, pero se mantendrán los servicios de salud, seguridad pública, atención de emergencias, protección civil, energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, abasto de combustibles y refugios temporales.

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