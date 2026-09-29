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El caso Ayotzinapa no se cerrará hasta encontrar la verdad, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en su gobierno se pasó de un modelo de testigos a priorizar el análisis tecnológico, la inteligencia y las pruebas científicas.
mar 29 septiembre 2026 10:21 AM
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Familiares de los 43 estudiantes durante una maniestación para exigir justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso Ayotzinapa es una herida abierta para México. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación no está cerrada y, aunque reconoció que quisieran avanzar más rápido, comentó es un proceso que requiere tiempo.

"No está cerrada la investigación. Esto es: no se va a cerrar hasta que no se encuentre la verdad y la justicia y encontremos dónde están los jóvenes. Ese es nuestro compromiso con madres y padres de familia y con el pueblo de México", dijo.

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En su conferencia de prensa, la presidenta explicó que desde que su gobierno inició y se nombró a Mauricio Pazarán como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa, hay cuatro nuevas líneas de investigación.

Afirmó que en su gobierno se decidió dejar atrás el modelo enfocado en "testigos" y priorizar el análisis tecnológico, la inteligencia y las pruebas científicas para avanzar en la investigación de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.

Una de esas nuevas líneas de investigación, explicó, indica que integrantes de la agrupación Guerreros Unidos sostuvo llamadas telefónicas con personal de la Funeraria El Ángel, cuyo propietario también era concesionario del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.

Esa línea de investigación es relevante porque se fortalece la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados ahí con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.

"Toda la familia de la funeraria está detenida y el médico está detenido. Y siguen las investigaciones de quién dio esas autorizaciones de funerarias y un Semefo que actuaban con completa irregularidad, absoluta irregularidad. Tanto que incluso, imagínense, había en el propio lugar sin determinar restos de personas", detalló.

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Otra línea de investigación, anotó, apunta a que equipos celulares de los estudiantes fueron utilizados semanas después de su desaparición (26 de septiembre de 2014).

Por ejemplo, el teléfono del normalista Jorge Antonio Tizapa fue usado presuntamente por parte del exservidor público de Iguala, Mauro “N”, y el de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, presuntamente usado por un policía el 30 de septiembre de 2014.

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La tercera línea de investigación versa sobre un joven que presuntamente fue "halcón" de Guerreros Unidos y quien aportó información relevante sobre sitios de interés para tener más indicios sobre lo que aconteció en Guerrero.

Y una cuarta línea está relacionada con el presunto ocultamiento de videos clave para saber lo que pasó con los jóvenes. De esa línea se derivó la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre en agosto pasado.

La presidenta reconoció que quisiera que los avances fueran rápidos, pero es complicado.

"Quisiéramos avanzar más rápido y entendemos además a los familiares en su dolor. Además es una herida abierta para todo México. Pero a veces estos procesos requieren sus tiempos", indicó.

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Sobre Tomás Zerón , extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encuentra en Israel, la presidenta indicó que se sigue pidiendo su extradición al gobierno de ese país, pero no hay convenio entre ambos países para proceder.

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