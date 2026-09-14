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Octavio Romero niega ganar más que Sheinbaum y explica de dónde salió su patrimonio

El director del Infonavit explicó que parte de su patrimonio lo adquirió antes de ser servidor público y otra con créditos hipotecarios. Negó tener joyas y autos.
lun 14 septiembre 2026 10:44 AM
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Octavio Romero
Octavio Romero, titular del Infonavit, aseguró que en la construcción de su patrimonio no hay irregularidades y afirmó que su sueldo está de acuerdo con el tabulador. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, rechazó que existan irregularidades en su patrimonio y aclaró que no percibe un sueldo superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino uno equivalente al de un subsecretario de Estado.

“No todos somos iguales. Corruptos son ellos que se dedican a mentir y cobran por eso. No todos somos iguales”, expuso este lunes.

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El también exdirector de Pemex ha estado envuelto en polémica luego de que se diera a conocer que, desde su llegada a la dirección del Infonavit, solicitó clasificar como "confidencial" toda la información de su declaración patrimonial, lo que impedía conocer sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias y otros datos financieros.

Aunque hizo pública su declaración patrimonial a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero explicó durante la conferencia matutina cómo adquirió su patrimonio, que asciende a 47 millones 534,058 pesos entre bienes inmuebles, bienes muebles y dinero depositado en cuentas bancarias.

En primer lugar, aclaró que no percibe un sueldo superior al de la titular del Poder Ejecutivo federal. Romero Oropeza explicó que su salario es equivalente al de un subsecretario de Estado y que dicha remuneración puede ser verificada de forma pública.

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Señaló que, a diferencia de lo que ocurría durante los gobiernos de la “época neoliberal”, en las administraciones de la llamada Cuarta Transformación los salarios de los funcionarios son públicos y pueden consultarse.

En este sentido, aclaró que es falso afirmar que el titular del Infonavit percibía un sueldo superior al de la presidenta y aseguró que su remuneración se encuentra plenamente ajustada al tabulador salarial federal.

Sobre su patrimonio, informó que posee un predio rústico en Tabasco , adquirido en 1984, y otro más en 1992.

“Entonces estos en su crítica, en su campaña perversa, lo manejan como si hubiese sido adquirido el día de ayer, como si hubiese adquirido hace un mes. Cuando tienen 42 y 34 años que los adquirí. Ni siquiera estaba yo en servicio público. Yo me dedicaba a actividades privadas”, comentó.

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Asimismo, aclaró que los dos departamentos de 74 metros cuadrados que adquirió el 14 de marzo de 2018 fueron registrados con esa fecha debido a que ese día firmó el contrato de compraventa. Sin embargo, aseguró que no existe ninguna irregularidad.

Sobre su casa en Tlalpan, comentó que la adquirió hace 25 años mediante un crédito hipotecario. También rechazó tener automóviles y joyas entre su patrimonio.

Romero consideró que la “campaña en su contra” se debe a que existen sectores inconformes con el programa de entrega de vivienda.

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“Se trata de golpear, de difamar, porque no les ha gustado este programa de la presidenta de vivienda para el Bienestar. Están enojados porque se está ayudando a la gente y han buscado la manera de desvirtuar, señalar que hay actos de corrupción, pero no somos iguales”, planteó.

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Infonavit Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

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