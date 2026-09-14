El también exdirector de Pemex ha estado envuelto en polémica luego de que se diera a conocer que, desde su llegada a la dirección del Infonavit, solicitó clasificar como "confidencial" toda la información de su declaración patrimonial, lo que impedía conocer sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias y otros datos financieros.

Aunque hizo pública su declaración patrimonial a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero explicó durante la conferencia matutina cómo adquirió su patrimonio, que asciende a 47 millones 534,058 pesos entre bienes inmuebles, bienes muebles y dinero depositado en cuentas bancarias.

En primer lugar, aclaró que no percibe un sueldo superior al de la titular del Poder Ejecutivo federal. Romero Oropeza explicó que su salario es equivalente al de un subsecretario de Estado y que dicha remuneración puede ser verificada de forma pública.



Señaló que, a diferencia de lo que ocurría durante los gobiernos de la “época neoliberal”, en las administraciones de la llamada Cuarta Transformación los salarios de los funcionarios son públicos y pueden consultarse.

En este sentido, aclaró que es falso afirmar que el titular del Infonavit percibía un sueldo superior al de la presidenta y aseguró que su remuneración se encuentra plenamente ajustada al tabulador salarial federal.

Sobre su patrimonio, informó que posee un predio rústico en Tabasco , adquirido en 1984, y otro más en 1992.

“Entonces estos en su crítica, en su campaña perversa, lo manejan como si hubiese sido adquirido el día de ayer, como si hubiese adquirido hace un mes. Cuando tienen 42 y 34 años que los adquirí. Ni siquiera estaba yo en servicio público. Yo me dedicaba a actividades privadas”, comentó.