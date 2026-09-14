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Profeco vigila a Ticketmaster: revisará los cobros de “organización de eventos”

El titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que se monitoreará a la boletera para identificar si está incurriendo en cobros irregulares.
lun 14 septiembre 2026 09:54 AM
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Una persona muestra cuatro boletos adquiridos vía ticketmaster
El titular de la Profeco, Iván Escalante, explicó que previo hacer el pago, el consumidor debe conocer el desglose de lo que está pagando. (Foto: Fernando Carranza García/Cuartoscuro.)

El procurador federal del Consumidor, Iván Escalante, informó que se revisarán los cobros de alrededor de 50 pesos que realiza Ticketmaster por concepto de organización de eventos, los cuales son legales siempre y cuando sean desglosados y dados a conocer a los consumidores.

“Efectivamente estos cargos son legales mientras se le informe a las personas consumidoras cómo está integrado en el precio”, planteó este lunes en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

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El funcionario explicó que se trabaja con las boleteras para que, antes de que un consumidor concrete una compra, se le informe el monto total que deberá pagar.

“Se les han enviado comunicaciones por escrito. Es que todos los cargos que vayan a integrar al precio final de un boleto tienen que estar avisado el consumidor previo a hacer el pago”, expuso.

Comentó que se realizará un monitoreo de los cobros de la boletera para identificar si incurre alguna irregularidad.

Cuando un consumidor adquiere un boleto, dijo, tiene derecho a conocer los conceptos que se incluyen en el pago que realiza.

“Un precio, por ejemplo, de un paquete de viaje te dice: este precio se integra por el precio del vuelo, a lo mejor el precio de la selección del lugar del vuelo, el precio de la maleta, el precio del tour, el precio de tal, entonces todo tiene que venir desglosado”, explicó.

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Iván Escalante recordó que los consumidores tienen derecho a un contrato en el que se detallen los conceptos que están pagando para evitar cobros inesperados.

“Aunque sea una venta o una compra en línea, tiene que haber un contrato en donde se pone ‘acepto’. Tiene que venir todo el paquete del precio integrado. Entonces, podemos hacer esta revisión para ver si efectivamente se le avisa al consumidor previo, que es lo que tiene que suceder, y no que se le sorprenda al final con un cargo que no aceptó”, indicó.

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En busca de eliminar los pagos ocultos, en la Cámara de Diputados se busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a las plataformas digitales a mostrar, desde el inicio del proceso de compra, el costo total de sus productos o servicios.

La iniciativa , propuesta por el diputado Ricardo Monreal, busca eliminar el llamado “drip pricing”, conocido como precio por goteo, una práctica mediante la cual una empresa muestra inicialmente el costo de un producto o servicio y, conforme avanza el proceso de compra, añade de manera gradual cargos o tarifas.

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Entre los pagos adicionales en los que pueden incurrir los usuarios de algunas plataformas digitales se encuentran impuestos y contribuciones, tarifas de servicio o cargos adicionales obligatorios, costos administrativos bajo distintas denominaciones y cargos de procesamiento asociados al medio de pago utilizado.

La propuesta plantea modificar el artículo 76 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Una vez que sea presentada, será enviada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.

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