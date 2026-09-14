El funcionario explicó que se trabaja con las boleteras para que, antes de que un consumidor concrete una compra, se le informe el monto total que deberá pagar.

“Se les han enviado comunicaciones por escrito. Es que todos los cargos que vayan a integrar al precio final de un boleto tienen que estar avisado el consumidor previo a hacer el pago”, expuso.

Comentó que se realizará un monitoreo de los cobros de la boletera para identificar si incurre alguna irregularidad.

Cuando un consumidor adquiere un boleto, dijo, tiene derecho a conocer los conceptos que se incluyen en el pago que realiza.

“Un precio, por ejemplo, de un paquete de viaje te dice: este precio se integra por el precio del vuelo, a lo mejor el precio de la selección del lugar del vuelo, el precio de la maleta, el precio del tour, el precio de tal, entonces todo tiene que venir desglosado”, explicó.





Iván Escalante recordó que los consumidores tienen derecho a un contrato en el que se detallen los conceptos que están pagando para evitar cobros inesperados.

“Aunque sea una venta o una compra en línea, tiene que haber un contrato en donde se pone ‘acepto’. Tiene que venir todo el paquete del precio integrado. Entonces, podemos hacer esta revisión para ver si efectivamente se le avisa al consumidor previo, que es lo que tiene que suceder, y no que se le sorprenda al final con un cargo que no aceptó”, indicó.