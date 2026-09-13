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Normalistas y CNTE tensan la gira de Sheinbaum por Hidalgo y Oaxaca

La presentación del segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo marcado por protestas de normalistas en Hidalgo y maestros de la Sección 22 en Oaxaca.
dom 13 septiembre 2026 06:06 PM
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Estudiantes normalistas en Hidalgo irrumpen en un evento (izquierda) mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba su segundo Informe de Gobierno (derecha).
Estudiantes de la Normal Rural 'Luis Villarreal' dieron "portazo" para manifestarse durante la presentación del segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en Hidalgo. (Fotos: Captura de pantalla de video de @effetainfo (izq.) y @juliomenchaca (der.) en X )

Normalistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcaron con protestas la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en Hidalgo y Oaxaca para presentar su segundo Informe de Gobierno.

En Hidalgo, estudiantes de la Normal Rural 'Luis Villarreal' irrumpieron por la fuerza en el evento de la mandataria, donde pasaron a empujones y jalones los filtros de seguridad colocados por la logística de Presidencia.

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"Gobierne quien gobierne los derechos se defienden" y "seamos la pesadilla de quienes quieren arrebatarnos nuestros sueños" fueron algunos de los mensajes que los normalistas mostraron en mantas al lograr subir al templete de prensa casi al final del informe de la presidenta, el cual se realizó este domingo en el Domo de las Estrellas, sobre la Carretera México-Pachuca.

Los estudiantes pidieron la rehabilitación de su escuela para tener condiciones dignas para formarse como maestros, así como restituir el 100% del terreno de la normal y habilitar el comedor.

Previo al "portazo" de los normalistas, se mostró durante el evento una lona para exigir que se investigue la muerte de Ismael Mondragón Molina, de solo un año y 11 meses de edad, quien falleció a causa de negligencia médica en el Hospital Infantil de Sonora en junio de 2007.

"Si quieren ahorita que termine el evento lo atiendo con todo gusto", dijo la presidenta al ver la lona, al momento de iniciar su discurso este domingo.

Sheinbaum afirmó que alrededor de 300,000 personas acudieron a las 18 asambleas que se realizan como parte de su gira para dar a conocer el segundo Informe de Gobierno en 10 entidades del país.

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Mientras tanto, integrantes de la Sección 22 de la CNTE se manifestaron en Oaxaca durante el evento de la presidenta este sábado.

Los integrantes del magisterio reclamaron que no se avanza aún en su demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 .

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Las y los maestros de la CNTE acusaron que fueron recibidos por un grupo de choque integrado por presuntos trabajadores del Gobierno de Oaxaca, quienes les impidieron llegar al Auditorio Guelaguetza, donde se disponían a protestar ante la presidenta Sheinbaum.

El encuentro terminó en empujones, pedradas, vehículos con pintas y confrontaciones verbales entre ambos grupos.

El objetivo de la CNTE es dejar el esquema de Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) en cuentas individuales y regresar al anterior esquema de pensiones solidarias.

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Aunque como candidata para las elecciones de Sheinbaum prometió echar atrás la Ley del ISSSTE, como presidenta afirmó que no es económicamente posible regresar al antiguo esquema de pensiones.

"No hay suficientes recursos del Estado Mexicano para poder regresar a una situación como la anterior y además las cuentas ya están individualizadas", dijo la mandataria durante su conferencia desde Palacio Nacional el pasado 9 de junio.

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Claudia Sheinbaum Hidalgo Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Oaxaca

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