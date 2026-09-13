"Gobierne quien gobierne los derechos se defienden" y "seamos la pesadilla de quienes quieren arrebatarnos nuestros sueños" fueron algunos de los mensajes que los normalistas mostraron en mantas al lograr subir al templete de prensa casi al final del informe de la presidenta, el cual se realizó este domingo en el Domo de las Estrellas, sobre la Carretera México-Pachuca.

Los estudiantes pidieron la rehabilitación de su escuela para tener condiciones dignas para formarse como maestros, así como restituir el 100% del terreno de la normal y habilitar el comedor.

Previo al "portazo" de los normalistas, se mostró durante el evento una lona para exigir que se investigue la muerte de Ismael Mondragón Molina, de solo un año y 11 meses de edad, quien falleció a causa de negligencia médica en el Hospital Infantil de Sonora en junio de 2007.

"Si quieren ahorita que termine el evento lo atiendo con todo gusto", dijo la presidenta al ver la lona, al momento de iniciar su discurso este domingo.

Sheinbaum afirmó que alrededor de 300,000 personas acudieron a las 18 asambleas que se realizan como parte de su gira para dar a conocer el segundo Informe de Gobierno en 10 entidades del país.



Mientras tanto, integrantes de la Sección 22 de la CNTE se manifestaron en Oaxaca durante el evento de la presidenta este sábado.

Los integrantes del magisterio reclamaron que no se avanza aún en su demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 .