Brugada: ''Metro de CDMX tiene más de 50 años; necesita renovación línea por línea''

''Consideramos que este transporte es el transporte más importante de la ciudad. De hecho, quiero recordarles que cada boleto, cada viaje del Metro, al Gobierno de la ciudad le cuesta 13 pesos y decidimos que al pueblo le cueste 5 pesos. Es decir, hay un subsidio para transportarse en el Metro. Un subsidio de 5 a 13 pesos, por cada viaje. Somos, tenemos el Metro más barato del mundo. El más barato del mundo'', expuso.

La mandataria indicó que dicho subsidio se mantendrá durante su sexenio.

''Va a seguir siendo así, no vamos a aumentar la tarifa del Metro, no vamos a aumentar la tarifa del Metro porque sabemos que sería un golpe directo al estómago de las familias trabajadoras'', indicó.

El Metro de la Ciudad de México está compuesto por 12 líneas, las cuales recorren la mayoría de las alcaldías.

Brugada reconoció que el Sistema de Transporte tiene muchas fallas, pero dijo que se invierte para aminorarlas.

''Y sí, tiene fallas como cualquier otro Metro del mundo, pero estamos invirtiendo como nunca antes. Y son miles de millones de pesos que se van en el Metro", señaló.

A dos meses del Mundial de futbol, las tensiones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y las autoridades de la Ciudad de México escalaron esta lunes, generando afectaciones para millones de usuarios, en medio de posturas encontradas sobre el estado operativo del sistema y la suficiencia de recursos par el mantenimiento.

Más tarde, ambas partes llegaron a acuerdos, sin embargo, el servicio mantiene las afectaciones señaladas.