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Enrique Inzunza asegura que permanecerá en el Senado hasta 2030

El senador Inzunza recordó que fue electo para el periodo 2024-2030, tras los rumores de que buscaría la candidatura de Morena para la gubernatura de Sinaloa.
mié 17 junio 2026 10:00 AM
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Enrique Inzunza asegura que permanecerá como senador hasta 2030 y que no irá por gubernatura de Sinaloa
El senador Enrique Inzunza es señalado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro.)

El senador Enrique Inzunza puso fin a la especulación de si irá o no por la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Este miércoles anunció que permanecerá en el Senado de la República hasta el 2030, cargo por el que fue electo por más de 700,000 sinaloenses.

"Fui electo senador de la República por el voto de cerca de 700,000 sinaloenses, quienes me confirieron la responsabilidad de representarlos en la máxima tribuna parlamentaria de la nación para el periodo 2024-2030", escribió en sus redes sociales.

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En abril pasado, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos señaló al legislador de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. En su acusación, señala que el legislador mexicano se reunió con los líderes de "Los Chapitos" y otros del cartel y acordó planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rubén Rocha Moya, apoyará y protegiera al cartel.

En específico está acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser comprobada su responsabilidad, puede recibir cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

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El anuncio del senador ocurre a unas horas de que las dirigencias nacionales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México anuncien el proceso para la definición de sus candidatos a las 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cientos de cargos locales que estarán en disputa en las elecciones del próximo año.

La secretaria de Elecciones de Morena, Citalli Hernández, comentó este martes que el senador Inzunza no atraviesa por su mejor momento.

"En términos de opinión pública, seguramente no es su mejor momento de reputación", dijo la también exsenadora de la República.

La próxima semana se prevé el registro de los interesados en participar en el proceso interno de Morena para participar en las elecciones de 2027, en las que el partido fijó reglas como no postular a familiares. Ello provocó que políticos como Saúl Monreal o Félix Salgado no puedan ser postulados debido a que su hermano y su hija, respectivamente, hoy ocupan la titularidad del Ejecutivo estatal.

En algunos casos, los morenistas han dicho que la palabra final de su postulación la tendrán los ciudadanos.

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Candidatura la decidirá la gente y Morena, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, una posible candidatura a gobernador de Sinaloa del senador Enrique Inzunza, será decisión de Morena y de los ciudadanos que participen en la encuesta mediante la que se definirá al abanderado para las elecciones del próximo año.

“Lo decidirá la gente y el propio partido si se registra o no se registra de acuerdo a la revisión que ellos hacen. Entiendo que Morena va a sacar su convocatoria para sus encuestas y que solicitó que hubiera separación del cargo en casos, en todo caso decidirá Morena”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.

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Al ser cuestionada sobre esa candidatura, a pesar de los señalamientos en contra del senador, la presidenta dijo que no se trata de emitir una opinión personal, si no del proceso que corresponde a Morena realizar.

“Tiene que ser a partir de las definiciones que tiene Morena para los puestos de elección popular, quién se presenta, quién no se presenta, cuáles son los antecedentes y bajo qué condiciones, igual que lo haría el Partido Acción Nacional, el PRI o Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido político o local”, comentó.

Este miércoles las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México anunciarán el proceso para la definición de sus candidatos a 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cientos de cargos locales que estarán en disputa en las elecciones del próximo año.

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