Uno es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado. Con mi padre, anduve cerros y veredas, bajando cargas de vara blanca y palos colorados, a lomos de burro, como forma… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) June 17, 2026

En abril pasado, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos señaló al legislador de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. En su acusación, señala que el legislador mexicano se reunió con los líderes de "Los Chapitos" y otros del cartel y acordó planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rubén Rocha Moya, apoyará y protegiera al cartel.

En específico está acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser comprobada su responsabilidad, puede recibir cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

El anuncio del senador ocurre a unas horas de que las dirigencias nacionales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México anuncien el proceso para la definición de sus candidatos a las 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cientos de cargos locales que estarán en disputa en las elecciones del próximo año.

La secretaria de Elecciones de Morena, Citalli Hernández, comentó este martes que el senador Inzunza no atraviesa por su mejor momento.

"En términos de opinión pública, seguramente no es su mejor momento de reputación", dijo la también exsenadora de la República.

La próxima semana se prevé el registro de los interesados en participar en el proceso interno de Morena para participar en las elecciones de 2027, en las que el partido fijó reglas como no postular a familiares. Ello provocó que políticos como Saúl Monreal o Félix Salgado no puedan ser postulados debido a que su hermano y su hija, respectivamente, hoy ocupan la titularidad del Ejecutivo estatal.

En algunos casos, los morenistas han dicho que la palabra final de su postulación la tendrán los ciudadanos.