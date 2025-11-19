Publicidad

presidencia

Sheinbaum recibe a gobernadores para evaluar IMSS-Bienestar; personal de salud protesta

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los gobernadores cuyos estados están afiliados al IMSS-Bienestar, quienes en el encuentro le manifestaron su respaldo.
mié 19 noviembre 2025 05:18 PM
sheinbaum-imss-bienestar
La presidenta recibió a los mandatarios estatales la mañana de este miércoles. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con gobernadores emanados de Morena y sus partidos aliados para evaluar los avances del sistema de salud IMSS-Bienestar.

Alrededor de las 10:00 horas llegaron a Palacio Nacional los gobernadores, quienes en el encuentro con la mandataria agradecieron el apoyo del gobierno federal tras las afectaciones por las lluvias y manifestaron su respaldo ante la marcha de la generación Z.

Al salir de la reunión, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, explicó que el tema principal del encuentro fue el sistema de salud impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Fundamentalmente del IMSS-Bienestar y un agradecimiento especial a la presidenta en la vaguada monzónica que pegó en el estado; hubo un despliegue del gobierno federal, de las fuerzas armadas, de todas las secretarías, de la Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, y aprovechamos esta reunión para poder hacer este agradecimiento. Fue una revisión de cómo vamos a cerrar el año y cómo se va a presupuestar para el 2026”, detalló.

Agregó que durante el encuentro también se revisó el avance de las rutas de la salud mediante las que el gobierno de la presidenta Sheinbaum busca combatir el desabasto de medicamentos.

Personal de salud protesta en Gobernación

El desabasto de equipo médico e insumos, así como la falta de pagos ocasionó que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) marcharan de la Estela de Luz a la Secretaría de Gobernación.

"IMSS Bienestar, fracaso nacional" y "Basta ya del desabasto criminal de materiales” fueron algunas de las consignas de los manifestantes.

En la movilización denominada “Marcha por la Dignidad Laboral” participaron alrededor de 3,000 trabajadores, quienes también demandaron la homologación de salarios y prestaciones laborales.

Cierran filas con la presidenta

Durante el encuentro con la presidenta, los gobernadores manifestaron su respaldo a la presidenta Sheinbaum y se pronunciaron a favor de la llamada “Marcha del Tigre” convocada para el 6 de diciembre en apoyo a la mandataria federal.

“Yo creo que la presidenta tiene un respaldo continuo de todo un movimiento y de una fuerza política de las y los gobernadores y de todos nuestros representantes”, dijo Menchaca.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, aseguró que él manifiesta su respaldo todos los días a la presidenta.

