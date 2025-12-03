Farmacias del Bienestar: cómo funcionará y quiénes tendrán medicamentos gratuitos

En la Mañanera del Pueblo del 2 de diciembre, el funcionario federal detalló que este programa federal se suma al de Salud Casa por Casa, con el objetivo de asegurar atención médica integral y gratuita para los derechohabientes de la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad.

Cómo funcionan las Farmacias del Bienestar

La primera etapa de las Farmacias del Bienestar arrancó en 500 puntos de atención en el Estado de México (Edomex), ubicados en unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y Tiendas del Bienestar. Se atenderá a las personas que cuenten con recetas médicas emitidas por el personal médico de Salud Casa por Casa, sin necesidad de hacer filas ni sacar fichas.

“¿A dónde van a recoger sus medicamentos? Para que no tengan que entrar al centro de salud a hacer la fila que normalmente hay para las farmacias, va a haber Farmacias del Bienestar afuera de los centros de salud", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cada farmacia surtirá 22 tipos de medicamentos, que cubren alrededor del 80% de las necesidades de las y los pacientes. Las recetas incluirán un folio y código de barras para dar seguimiento al tratamiento y facilitar la entrega en los puntos más cercanos al domicilio de las y los beneficiarios. Las unidades de los medicamentos abarcan hasta dos meses de tratamiento del paciente.

Tras su arranque en el Estado de México, las Farmacias del Bienestar se expandirán progresivamente en todo el país en marzo de 2026, de acuerdo a lo que tiene proyectado el gobierno federal. Durante segunda semana de diciembre comienzan a operar estas farmacias en las Tiendas de Bienestar, antes Diconsa.

“Ahí iniciamos y después —enero, febrero y marzo— nos vamos a ir a todas las entidades de la República", comentó Sheinbaum.

¿Para qué enfermedades habrá medicamentos?

Farmacias del Bienestar busca atender a pacientes con enfermedades crónico degenerativas más presentes entre la población, como es la diabetes y la hipertensión, también a quienes padecen dislipemia (alteración de los niveles de lípidos en la sangre, como el colesterol y los triglicéridos).

¿Qué empresa otorgará los medicamentos?

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex); su director general, Carlos Alberto Ulloa Pérez, indicó que los medicamentos están garantizados por dos meses, y añadió que las Farmacias del Bienestar cuentan con abasto para surtir las recetas.

Programa Casa por Casa

Hasta el 1 de diciembre aproximadamente 20,000 mujeres y hombres enfermeros han realizado dos visitas domiciliarias a más de ocho millones de personas adultas mayores y con discapacidad en todo el país.

Durante la primera y segunda visita domiciliaria se llevó a cabo el Censo del Bienestar y registro de expediente clínico que permitirá atender hacia adelante dos de las enfermedades más frecuentes en adultos mayores: diabetes e hipertensión.

Sigue una tercera visita en donde los pacientes son evaluados y canalizados a los centros de salud, además de recibir la receta médica, que cuenta con una copia para la farmacia y otra para la persona enfermera.

“Ahora viene una tercera visita con la receta de los medicamentos para aquellas personas que tienen hipertensión, diabetes o alguno de estos padecimientos que requiere medicación permanente", refirió la mandataria federal.

Eduardo Clark García añadió que también habrá consultas telefónicas con especialistas del sector Salud en caso de detectar una posible enfermedad crónica en el transcurso de la visita domiciliaria.

“Si en esta conversación el paciente nos refiere que le habían recetado ya algo, pero no lo ha podido comprar, también le vamos a dar una receta", finalizó.