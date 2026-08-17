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Dos mexicanos mueren en Colombia tras el sismo de 7.4, confirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está en contacto con los familiares de las víctimas.
lun 17 agosto 2026 09:44 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la muerte de dos mexicanos en el sismo de la semana pasada (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que dos mexicanos murieron en Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes y detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto con sus familiares.

"Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con las familias, incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo", detalló esta mañana durante su conferencia matutina.

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El pasado lunes 10 de agosto, Colombia registró un terremoto de magnitud 7.4. Entre las víctimas mortales se encuentran dos mexicanos, aunque hasta el momento no se ha informado quiénes son.

El gobierno de Abelardo de la Espriella actualizó la cifra de fallecidos a 287, mientras que el número de personas heridas ascendió a 4,147.

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La presidenta explicó que su gobierno finalmente no envió personal de rescate para apoyar en las labores de búsqueda de víctimas, aunque sí hizo llegar despensas e insumos médicos.

La semana pasada, el Gobierno de México envió a Colombia 2,562 despensas, equivalentes a aproximadamente 58.5 toneladas, como parte de la ayuda humanitaria. Además, se mantuvo en alerta para desplegar al agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Cali”, integrado por 255 militares especialistas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como 20 binomios canófilos.

Sin embargo, este personal no fue enviado debido a que las autoridades colombianas solicitaron una certificación adicional.

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“Estamos llevando a través de aviones hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron, pero para aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas no fue aprobada por el Gobierno de Colombia”, dijo la presidenta el pasado 13 de agosto.

Tras el sismo registrado el pasado lunes, la comunidad internacional ofreció ayuda a Colombia. Sin embargo, el gobierno de ese país se limitó a aceptar alimentos, medicamentos, equipos médicos e insumos humanitarios, mientras rechazó el apoyo de personal extranjero para las labores de rescate.

En el caso de México, únicamente se recibió la ayuda humanitaria enviada por el gobierno, que incluyó despensas, medicamentos y otros insumos solicitados por las autoridades colombianas.

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