Dos mexicanos mueren en Colombia tras el sismo de 7.4, confirma Sheinbaum

El pasado lunes 10 de agosto, Colombia registró un terremoto de magnitud 7.4. Entre las víctimas mortales se encuentran dos mexicanos, aunque hasta el momento no se ha informado quiénes son.

El gobierno de Abelardo de la Espriella actualizó la cifra de fallecidos a 287, mientras que el número de personas heridas ascendió a 4,147.

Rescatistas mexicanos ya no viajaron a Colombia

La presidenta explicó que su gobierno finalmente no envió personal de rescate para apoyar en las labores de búsqueda de víctimas, aunque sí hizo llegar despensas e insumos médicos.

La semana pasada, el Gobierno de México envió a Colombia 2,562 despensas, equivalentes a aproximadamente 58.5 toneladas, como parte de la ayuda humanitaria. Además, se mantuvo en alerta para desplegar al agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Cali”, integrado por 255 militares especialistas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como 20 binomios canófilos.

Sin embargo, este personal no fue enviado debido a que las autoridades colombianas solicitaron una certificación adicional.