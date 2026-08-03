La ASF suma 10 auditorías a su programa: revisará Infonavit y grupos aeroportuarios

Entre las nuevas auditorías destaca la que se hará al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como las revisiones al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y al Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano.

La ASF también incorporó auditorías integrales a Talleres Gráficos de México; al Hospital General "Dr. Manuel Gea González"; al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas; al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra; a la Comisión Nacional Antimonopolio; al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria.

El órgano fiscalizador señaló que las modificaciones se realizan con fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que faculta a la institución para ajustar su programa anual de auditorías cuando sea necesario.

De acuerdo con los considerandos del acuerdo, la estrategia de fiscalización busca contribuir a mejorar la gestión pública mediante una revisión integral de los entes públicos y de los sectores presupuestarios a los que pertenecen.

Asimismo, explicó que las nuevas auditorías permitirán ampliar la vigilancia en los sectores de desarrollo agrario, economía, gobernación, infraestructura, comunicaciones y transportes, marina y salud.

En el caso del sector salud, la ASF indicó que las incorporaciones tienen el propósito de completar la fiscalización de la totalidad de los institutos nacionales de salud y de alta especialidad pendientes de revisión dentro de la Cuenta Pública 2025.