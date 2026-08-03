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México

La ASF suma 10 auditorías a su programa: revisará Infonavit y grupos aeroportuarios

La Auditoría Superior de la Federación sumó 10 nuevas auditorías para fortalecer la vigilancia sobre recursos públicos federales.
lun 03 agosto 2026 12:49 PM
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Portesta vs Ley Infonavit
CIUDAD DE MÉXICO, 30ENERO2025.- Integrantes de la organización civil Actívate se manifestaron en las instalaciones del Infonavit, para mostrar su rechazo al Ley Infonavit, la cual se discutirá este fin de semana en la Cámara de Diputados, y contempla que el gobierno pueda disponer de los ahorros de trabajadores que no hayan reclamado su dinero luego de determinado tiempo. El gobierno plantea que estos recursos se utilizarán para inversiones que permitan incrementar lo ahorrado y pueda ser invertido en nuevas viviendas para los trabajadores, aunque algunos sectores de la sociedad consideran que se están arriesgando los ahorros sin tener ninguna garantía. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025 al incorporar diez nuevas revisiones, entre ellas auditorías integrales al Infonavit y a dos grupos aeroportuarios federales.

Las modificaciones fueron publicadas este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , con el argumento de fortalecer la cobertura de la fiscalización en sectores considerados estratégicos y ampliar la revisión de organismos públicos.

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Entre las nuevas auditorías destaca la que se hará al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como las revisiones al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y al Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano.

La ASF también incorporó auditorías integrales a Talleres Gráficos de México; al Hospital General "Dr. Manuel Gea González"; al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas; al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra; a la Comisión Nacional Antimonopolio; al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria.

El órgano fiscalizador señaló que las modificaciones se realizan con fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que faculta a la institución para ajustar su programa anual de auditorías cuando sea necesario.

De acuerdo con los considerandos del acuerdo, la estrategia de fiscalización busca contribuir a mejorar la gestión pública mediante una revisión integral de los entes públicos y de los sectores presupuestarios a los que pertenecen.

Asimismo, explicó que las nuevas auditorías permitirán ampliar la vigilancia en los sectores de desarrollo agrario, economía, gobernación, infraestructura, comunicaciones y transportes, marina y salud.

En el caso del sector salud, la ASF indicó que las incorporaciones tienen el propósito de completar la fiscalización de la totalidad de los institutos nacionales de salud y de alta especialidad pendientes de revisión dentro de la Cuenta Pública 2025.

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La ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de supervisar el manejo de los recursos públicos federales. Entre sus atribuciones se encuentra la revisión de la Cuenta Pública para verificar que el presupuesto aprobado por el Congreso haya sido ejercido conforme a la ley y con apego a los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Como parte de sus funciones, la ASF examina los ingresos, el gasto y la deuda de las dependencias federales, así como de los gobiernos estatales y otras entidades que administran recursos provenientes de la Federación. Durante estas revisiones puede detectar irregularidades, desvíos de recursos, pagos indebidos o posibles actos de corrupción.

Los resultados de las auditorías se presentan en informes que son entregados a la Cámara de Diputados. Cuando identifica presuntas responsabilidades administrativas o posibles delitos relacionados con el uso de recursos públicos, la Auditoría puede promover sanciones ante las autoridades competentes o presentar las denuncias correspondientes.

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Auditoría Superior de la Federación Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

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