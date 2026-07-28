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El gobierno federal prevé sanciones para medios de comunicación en lineamientos de derechos de audiencias

Aunque los lineamientos, que estarán a consulta hasta el 21 de agosto, prevén multas a concesionarios incumplidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta normativa no se usará para censurar.
mar 28 julio 2026 10:38 AM
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Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, explicó que en casos "extremos" se multará cuando no se respeten los derechos de las audiencias. (Foto: Presidencia de México)

El gobierno federal abrió a consulta los "Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias", en los que se prevén multas contra concesionarios de radio y televisión que no los cumplan, pero que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, no buscan censurar.

Este martes, la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, explicó que en 2013 a través de una reforma constitucional se incorporaron los derechos de las audiencias.

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En 2025, a través de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se fortalecieron esos derechos. La nueva legislación ordena crear lineamientos para su aplicación.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones fue la encargada de diseñar el proyecto de lineamiento, que irá a consulta del 27 de julio al 21 de agosto. Tanto los usuarios de los medios de comunicación como los concesionarios, la academia y organizaciones civiles puede presentar sus opiniones.

"Con el objetivo de enriquecer, es decir, de conocer y de, en todo caso, hacer propuestas sobre estos lineamientos”, destacó Alcalde.

¿En qué consisten los lineamientos?

Los lineamientos serán obligatorios para las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras. Y establecen lo siguiente:

1. Recibir información veraz y oportuna. Es responsabilidad de los medios no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. Los medios de comunicación deben hacer la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

3. Distinguir entre publicidad y contenido. Los medios deben mostrar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.

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4. Derecho de réplica. Deben permitir corregir información falsa o inexacta que afecte la imagen de alguien.

5. Audiencias con Discapacidad. Es responsabilidad contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales.

Una de las medidas incluye la obligación de los medios de contar con un Código de Ética y designar personas defensoras de las audiencias.

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¿Cómo será el proceso?

1. Una persona presenta una queja.

2. La Defensoría recibe la queja y pide un informe al medio contra el que se puso la queja.

3. Si se comprueba que se vulneraron los derechos, se emitirá una recomendación al medio.

4. Si el medio de comunicación no atiende la recomendación, se acudirá a la CRT par que intervenga.

5. En caso de que el medio incumpla, se recurrirá a sanciones.

"Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia", explicó la consejera jurídica.

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Hasta ahora, la prensa escrita y las plataformas digitales no están incluidas en estos lineamientos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se revisará si es necesaria su inclusión.

"La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas, tampoco están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad", planteó.

Aclaró que los lineamientos no tienen como propósito multar a los medios de comunicación sin razones, sino garantizar el derecho de las audiencias.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Gobierno federal

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