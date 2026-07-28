El gobierno federal prevé sanciones para medios de comunicación en lineamientos de derechos de audiencias

En 2025, a través de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se fortalecieron esos derechos. La nueva legislación ordena crear lineamientos para su aplicación.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones fue la encargada de diseñar el proyecto de lineamiento, que irá a consulta del 27 de julio al 21 de agosto. Tanto los usuarios de los medios de comunicación como los concesionarios, la academia y organizaciones civiles puede presentar sus opiniones.

"Con el objetivo de enriquecer, es decir, de conocer y de, en todo caso, hacer propuestas sobre estos lineamientos”, destacó Alcalde.

¿En qué consisten los lineamientos?

Los lineamientos serán obligatorios para las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras. Y establecen lo siguiente:

1. Recibir información veraz y oportuna. Es responsabilidad de los medios no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. Los medios de comunicación deben hacer la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

3. Distinguir entre publicidad y contenido. Los medios deben mostrar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.

4. Derecho de réplica. Deben permitir corregir información falsa o inexacta que afecte la imagen de alguien.

5. Audiencias con Discapacidad. Es responsabilidad contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales.

Una de las medidas incluye la obligación de los medios de contar con un Código de Ética y designar personas defensoras de las audiencias.