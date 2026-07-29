"Hoy por hoy, vamos bien", responde Ebrard a Trump sobre continuidad del T-MEC

La declaración del funcionario federal se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el TMEC es importante para México y Canadá, pero no para Estados Unidos.

"México nos necesita, Canadá nos necesita. Nosotros no necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros", planteó Trump en una entrevista en Fox News.

En la conferencia matutina de este miércoles, en Palacio Nacional, Ebrard aseguró que México tiene un trato preferencial en la política arancelaria por la que ha optado el gobierno de Trump.

"México es el país que tiene el mayor volumen de exportación de Estados Unidos y no tienes aranceles en, más o menos, el 85% aproximadamente de lo que exportas. México es el principal comprador de Estados Unidos, entonces somos el principal exportador, el principal comprador", planteó.

Explicó que en la tercera ronda de negociaciones del T-MEC, México conservó su posición preferencial.

"México no sufrió modificación en esa posición preferencial. Ahora tenemos que mantener lo mismo, con miras a septiembre, la ronda de septiembre en Washington va a ser sumamente importante para mantener la mejor posición posible respecto a todos los demás países. Estamos negociando sobre la base de que somos el país que más le compra a Estados Unidos, somos sus principales exportadores y somos su socio número uno", apuntó el secretario.