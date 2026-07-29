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"Hoy por hoy, vamos bien", responde Ebrard a Trump sobre continuidad del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que México tiene trato preferencial ante la política arancelaria de Trump y que el 85% de las exportaciones no pagan aranceles.
mié 29 julio 2026 09:19 AM
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la próxima ronda de negociaciones se realizará en septiembre en Washington. (Yuri Cortez/AFP)

En la ruta de una posible ampliación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que "vamos bien", sin embargo, planteó que cada semana se necesita estar alerta ante posibles cambios.

"Los resultados están a la vista, evidentemente, cada semana hay que estar alertas, hay muchas cosas, vamos a ver qué sucede en los próximos meses pero, hoy por hoy, vamos bien", afirmó el secretario.

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La declaración del funcionario federal se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el TMEC es importante para México y Canadá, pero no para Estados Unidos.

"México nos necesita, Canadá nos necesita. Nosotros no necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros", planteó Trump en una entrevista en Fox News.

En la conferencia matutina de este miércoles, en Palacio Nacional, Ebrard aseguró que México tiene un trato preferencial en la política arancelaria por la que ha optado el gobierno de Trump.

"México es el país que tiene el mayor volumen de exportación de Estados Unidos y no tienes aranceles en, más o menos, el 85% aproximadamente de lo que exportas. México es el principal comprador de Estados Unidos, entonces somos el principal exportador, el principal comprador", planteó.

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Explicó que en la tercera ronda de negociaciones del T-MEC, México conservó su posición preferencial.

"México no sufrió modificación en esa posición preferencial. Ahora tenemos que mantener lo mismo, con miras a septiembre, la ronda de septiembre en Washington va a ser sumamente importante para mantener la mejor posición posible respecto a todos los demás países. Estamos negociando sobre la base de que somos el país que más le compra a Estados Unidos, somos sus principales exportadores y somos su socio número uno", apuntó el secretario.

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El hombre clave en la revisión del T-MEC explicó que la intención del gobierno mexicano de dar continuidad al acuerdo responde a la integración económica que se ha logrado entre México y Estados Unidos.

La próxima ronda de negociaciones del T-MEC se realizará la primera semana de septiembre en Washington, Estados Unidos.

Luego de que el 1 de julio no se concretó la ampliación del TMEC, el acuerdo comercial se mantiene vigente hasta 2036 y, en cualquier momento, los gobiernos de los tres países pueden acordar una ampliación por seis años más.

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