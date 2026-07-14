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México

Existe "conexión mortífera" entre cárteles y el Gobierno de México, dice la DEA

Los señalamientos del titular de la DEA se producen en un contexto de tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la estrategia de seguridad y el combate a los cárteles.
mar 14 julio 2026 03:46 PM
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El Gobierno de Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. (Foto: Cuartoscuro)

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, afirmó que existe una "conexión mortífera" entre las organizaciones del narcotráfico y el Gobierno de México, al asegurar que ambas forman parte del principal objetivo de la estrategia de combate de esa agencia.

Durante la inauguración de la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida, el funcionario sostuvo que la DEA concentrará todos sus recursos para perseguir a los cárteles mexicanos, así como a las personas y redes que facilitan sus operaciones, incluidos distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de precursores químicos y cualquier actor que obtenga ganancias del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

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En su discurso, Cole aseguró que esa ofensiva también abarca lo que describió como una "conexión mortífera" entre las redes criminales y el Gobierno mexicano.

Incluso afirmó que ambas son "una y la misma cosa", por lo que reiteró que representan la prioridad número uno de la agencia antidrogas estadounidense.

Las declaraciones fueron emitidas en el marco de un encuentro convocado por la administración del presidente Donald Trump para reforzar la cooperación entre autoridades federales, estatales y locales en la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, consideradas por Washington como una de las principales amenazas para la seguridad y la salud pública del país.

Los señalamientos del titular de la DEA se producen en un contexto de tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la estrategia de seguridad y el combate a los cárteles, además de las diferencias sobre el papel de las autoridades mexicanas frente a las organizaciones del crimen organizado.

Las declaraciones de Cole se producen también días después de que autoridades estadounidenses intensificaran sus señalamientos sobre los presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones del narcotráfico.

Entre los casos más relevantes figura la investigación que el Departamento de Justicia mantiene sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros actores políticos, en el marco de las pesquisas derivadas del caso de Ismael "El Mayo" Zambada.

La investigación estadounidense cobró fuerza tras la llegada de "El Mayo" Zambada a territorio de Estados Unidos en julio de 2024.

Desde entonces, fiscales federales y agencias de seguridad han ampliado las indagatorias para determinar si integrantes de organizaciones criminales recibieron protección o apoyo de funcionarios públicos mexicanos, una línea de investigación que ha sido rechazada por el Gobierno de México y por los políticos señalados.

En ese contexto, los dichos del director de la DEA representan una nueva escalada en el discurso de las autoridades estadounidenses sobre la relación entre el crimen organizado y el poder político en México.

Aunque Cole no mencionó nombres específicos ni presentó pruebas durante su intervención, sus afirmaciones coinciden con una etapa en la que Washington ha endurecido el tono respecto a la presunta infiltración de los cárteles en las estructuras gubernamentales mexicanas.

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Donald Trump Jr. Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada

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