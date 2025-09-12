Publicidad

México

Agente de ICE mata a tiros a mexicano en Chicago

Autoridades de Estados Unidos aseguran que el agente de ICE actuó en defensa propia cuando disparó en contra del ciudadano originario de Michoacán.
vie 12 septiembre 2025 07:46 PM
Seguridad Frontera México EU
Autoridades de EU han subido su agresividad en contra de migrantes desde que inició el gobierno de Trump.

El Consulado General de México en Chicago informó que era mexicano el hombre que fue asesinado a tiros por parte de un gente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El mexicano asesinado, originario de Michoacán, se llama Silverio Villegas González, tenía 38 años de edad y era cocinero, detalló la autoridad.

El Consulado mexicano dijo que ''con base en información obtenida en los registros consulares, se pudo entrar en contacto con su familia para brindarles toda la asistencia consular que corresponda''.

La autoridad está en comunicación con las autoridades de ICE, a las cuales ya le ha solicitado detalles sobre las circunstancias en las que el mexicano recibió los disparos de arma de fuego.

''El gobierno de México continuará asistiendo a la familia en todo lo que sea necesario y dará seguimiento puntual al proceso de investigación sobre el incidente'', expuso.

Autoridades de Estados Unidos han descrito al mexicano como "un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria" que entró a su país "en una fecha y hora desconocidas".

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo que el hombre "se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes".

De acuerdo con su información, uno de los agentes de ICE fue arrastrado por el vehículo del mexicano y por eso le disparó.

En los últimos meses, la administración de Donald Trump subió el nivel de agresividad a la hora de realizar detenciones de migrantes.

