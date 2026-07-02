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Es seguro visitar México, dice Sheinbaum sobre la advertencia de Reino Unido

La presidenta informó que se instalarán más pantallas para seguir el partido y evitar las conglomeraciones, sin embargo, llamó a los aficionados a actuar de manera responsable y evitar el exceso de alcohol.
jue 02 julio 2026 08:58 AM
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México vs Ecuador
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se instalarán más pantallas para seguir el partido entre México e Inglaterra por el pase a cuartos de final. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es un país seguro para visitar, luego de que el gobierno de Reino Unido actualizara su alerta de viaje con nuevas recomendaciones de seguridad debido al incremento de robo de teléfonos celulares, adulteración de bebidas y riesgos asociados a grandes concentraciones de personas.

“El país no tiene ningún problema. Tras el lamentable fallecimiento de cuatro personas desde el Gobierno de la Ciudad de México se están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo paseo de la Reforma”, explicó este jueves.

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En su actualización de alerta de viaje, el Reino Unido aborda la muerte de aficionados tras el partido México vs Ecuador con el que la selección mexicana logró su pase a octavos de final.

“Personas fallecieron tras las celebraciones de un partido de fútbol en la plaza del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Los informes de robo de teléfonos móviles y adulteración de bebidas han aumentado durante el torneo”, se lee en la información dirigida a sus ciudadanos a unos días de que se enfrenten México vs Inglaterra.

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Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta explicó que, tras las muertes registradas, se reforzaran los mecanismos de prevención.

“Con el gobierno de la ciudad se están haciendo varios mecanismos para evitar estas aglomeraciones que puedan llevar a la situación que se vivió el martes y apelar a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México”, indicó.

Agregó que su gobierno está en contacto con el de la Ciudad de México para ofrecerle apoyo en materia de seguridad si así lo requiere. De momento, comentó, se ampliará la cantidad de pantallas para evitar conglomeraciones en ciertos puntos de la ciudad.

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“Están tomando previsiones para que haya más pantallas en más lugares y evitar la congregación de personas. Es muy difícil poner policías para de alguna manera contener a un millón de personas”, indicó.

La presidenta convocó a los aficionados a conducirse con responsabilidad y evitar el exceso de alcohol.

“Al mismo tiempo el llamado a todos los aficionados, a todos los que en el partido, tanto aquí el Zócalo como en los distintos lugares, actuar de manera responsable. Hay que confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable”, agregó.

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