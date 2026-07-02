Es seguro visitar México, dice Sheinbaum sobre la advertencia de Reino Unido

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es un país seguro para visitar, luego de que el gobierno de Reino Unido actualizara su alerta de viaje con nuevas recomendaciones de seguridad debido al incremento de robo de teléfonos celulares, adulteración de bebidas y riesgos asociados a grandes concentraciones de personas.
“El país no tiene ningún problema. Tras el lamentable fallecimiento de cuatro personas desde el Gobierno de la Ciudad de México se están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo paseo de la Reforma”, explicó este jueves.