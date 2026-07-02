Es seguro visitar México, dice Sheinbaum sobre la advertencia de Reino Unido

En su actualización de alerta de viaje, el Reino Unido aborda la muerte de aficionados tras el partido México vs Ecuador con el que la selección mexicana logró su pase a octavos de final.

“Personas fallecieron tras las celebraciones de un partido de fútbol en la plaza del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Los informes de robo de teléfonos móviles y adulteración de bebidas han aumentado durante el torneo”, se lee en la información dirigida a sus ciudadanos a unos días de que se enfrenten México vs Inglaterra.

#Mexico New information relevant to the upcoming match between England and Mexico at the Estadio Cuidad de Mexico (Mexico City Stadium) https://t.co/IctsskPZv0 pic.twitter.com/PcfPSsxQGb — FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) July 1, 2026

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta explicó que, tras las muertes registradas, se reforzaran los mecanismos de prevención.

“Con el gobierno de la ciudad se están haciendo varios mecanismos para evitar estas aglomeraciones que puedan llevar a la situación que se vivió el martes y apelar a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México”, indicó.

Agregó que su gobierno está en contacto con el de la Ciudad de México para ofrecerle apoyo en materia de seguridad si así lo requiere. De momento, comentó, se ampliará la cantidad de pantallas para evitar conglomeraciones en ciertos puntos de la ciudad.