Claudia Sheinbaum ya tiene sus propósitos para 2026: estas serán las prioridades de su gobierno

La presidenta también tiene como propósito la consolidación de los programas de bienestar, de la educación y del sistema de salud.
“La consolidación del sistema universal de salud, la consolidación del IMSS Bienestar. Vienen muchas obras, viene la credencialización del sistema universal de salud a partir del próximo año. La consolidación de la educación pública, más preparatorias, más universidades y más apoyo a los estudiantes, entonces va a ser un muy bueno”, indicó.
La seguridad también está entre los propósitos del gobierno federal. Aunque se perfila que el 2025 cerrará con una disminución de homicidios, la presidenta Sheinbaum explicó que se busca garantizar la paz.
“Seguir garantizando la seguridad, sobre todo el tema de la extorsión le vamos a dedicar una buena parte del tiempo del gabinete de seguridad. Vamos bien, como siempre digo, vamos a ir mejor en este tema”, comentó.
Irá a Acapulco de vacaciones
La presidenta compartió que pasará sus días de vacaciones de Navidad en Acapulco, Guerrero, sin embargo, se mantendrá al pendiente de lo que suceda en el país.
"Me voy de vacaciones a Acapulco, tres días: 25, 26 y 27. Vamos a pasar Navidad”, compartió.