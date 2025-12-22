Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

T-MEC, inversión, seguridad y salud serán las prioridades del gobierno de Sheinbaum para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo año anunciará un programa de inversión para obra pública, el cual traerá impulso a la economía.
lun 22 diciembre 2025 10:46 AM
Claudia Sheinbaum ya tiene sus propósitos para 2026: estas serán las prioridades de su gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pasará sus vacaciones de Navidad en Acapulco, Guerrero. (Foto: Presidencia de México.)

Para el que será su segundo año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene definidas cuáles serán las prioridades: cerrar las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, implementar el mayor esquema de inversión pública, consolidar el sistema de salud y garantizar la seguridad para los mexicanos.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta adelantó que al iniciar el año su gobierno presentará un esquema de inversión pública.

Publicidad

“Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión a través de distintos esquemas, eso va a ser muy bueno para el país. Va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta. También un esquema muy distinto a lo que eran las APPS que se aprobó con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador en carreteras”, detalló.

De acuerdo con la mandataria, el esquema de inversión que propone para el próximo año ayudará a que haya más recursos para infraestructura, lo que a su vez ayudará a impulsar la economía.

"Vamos a presentar este esquema que es novedoso y que va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país en infraestructura, garantizando el bienestar de la gente. Eso va a ayudar también al impulso a la economía", indicó.

Conoce más:

sheinbaum-trump-
presidencia

Sheinbaum pide no adelantarse a renegociación del T-MEC

Otro de los propósitos para el próximo año es el cierre del Tratado Comercial, que estará sujeto a revisión.

“Obviamente el próximo año es el año del cierre del proceso de la negociación de la revisión del tratado comercial, eso va a ser muy bueno porque fortalece la incertidumbre para la inversión extranjera en nuestro país, particularmente para la exportación y la consolidación de los programas de bienestar”, expuso.

Publicidad

La presidenta también tiene como propósito la consolidación de los programas de bienestar, de la educación y del sistema de salud.

“La consolidación del sistema universal de salud, la consolidación del IMSS Bienestar. Vienen muchas obras, viene la credencialización del sistema universal de salud a partir del próximo año. La consolidación de la educación pública, más preparatorias, más universidades y más apoyo a los estudiantes, entonces va a ser un muy bueno”, indicó.

Te puede interesar:

asamblea-ordinaria-imss
México

Sheinbaum reconoce “complicaciones” para consolidar IMSS Bienestar

La seguridad también está entre los propósitos del gobierno federal. Aunque se perfila que el 2025 cerrará con una disminución de homicidios, la presidenta Sheinbaum explicó que se busca garantizar la paz.

“Seguir garantizando la seguridad, sobre todo el tema de la extorsión le vamos a dedicar una buena parte del tiempo del gabinete de seguridad. Vamos bien, como siempre digo, vamos a ir mejor en este tema”, comentó.

Irá a Acapulco de vacaciones

La presidenta compartió que pasará sus días de vacaciones de Navidad en Acapulco, Guerrero, sin embargo, se mantendrá al pendiente de lo que suceda en el país.

"Me voy de vacaciones a Acapulco, tres días: 25, 26 y 27. Vamos a pasar Navidad”, compartió.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum TMEC conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad