Claudia Sheinbaum ya tiene sus propósitos para 2026: estas serán las prioridades de su gobierno

“Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión a través de distintos esquemas, eso va a ser muy bueno para el país. Va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta. También un esquema muy distinto a lo que eran las APPS que se aprobó con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador en carreteras”, detalló.

De acuerdo con la mandataria, el esquema de inversión que propone para el próximo año ayudará a que haya más recursos para infraestructura, lo que a su vez ayudará a impulsar la economía.

"Vamos a presentar este esquema que es novedoso y que va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país en infraestructura, garantizando el bienestar de la gente. Eso va a ayudar también al impulso a la economía", indicó.

Otro de los propósitos para el próximo año es el cierre del Tratado Comercial, que estará sujeto a revisión.

“Obviamente el próximo año es el año del cierre del proceso de la negociación de la revisión del tratado comercial, eso va a ser muy bueno porque fortalece la incertidumbre para la inversión extranjera en nuestro país, particularmente para la exportación y la consolidación de los programas de bienestar”, expuso.