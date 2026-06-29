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Sheinbaum descarta que morenistas sean informantes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las fuentes de The New York Times y afirmó que su gobierno no tiene información de que haya morenistas que estén hablando con las autoridades de Estados Unidos.
lun 29 junio 2026 10:34 AM
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sheinbaum y morena
La presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda las fuentes de la nota del diario estadounidense. (Foto: Presidencia de la República.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno no tiene información acerca de que funcionarios de Morena colaboren con autoridades de Estados Unidos con información sobre políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico y cuestionó las fuentes del diario estadounidense The New York Times.

“No sabemos si es cierto porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información. ¿De qué?, además, ¿de qué?”, dijo este lunes en su conferencia matutina.

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Este fin de semana el diario estadounidense publicó que gobernadores y legisladores de Morena buscaron tener contacto con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros integrantes del partido que tendrían algún tipo de vínculo con el crimen.

De acuerdo con el reportaje, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, los objetivos de las autoridades estadounidenses son los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

La información se publica semanas después de que se revelara que ambos gobernadores son investigados por delitos como vínculos con una organización criminal y huachicol.

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En México, el gobernador de Sonora pidió al diario una rectificación de la publicación, al considerar que carece de sustento verificable.

“Solicitamos que The New York Times aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna”, señaló.

Sobre lo publicado por The New York Times, la presidenta puso en duda que no haya claridad sobre las fuentes consultadas para una acusación como ésta.

“Un periódico lo que se dice ser de los mejores periódicos del mundo recurre a ‘me dijeron’, ‘una fuente’… esa es la nota: ‘me dijeron’, ‘que hay personas que están informando’”, planteó.

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