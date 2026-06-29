Sheinbaum nombra a Esteban Moctezuma como embajador en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo

¿Quién es Esteban Moctezuma?

El propuesto como embajador de México ante la Unión Europea ha sido parte de los gobiernos de la llamada 4T. En la administración de Andrés Manuel López Obrador fue nombrado como secretario de Educación y después como embajador de México ante Estados Unidos, cargo en el que se mantuvo en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, en abril de este año, la mandataria federal anunció que habría un cambio en la representación de México en Washington, pero reconoció la labor de Moctezuma.

"Esteban, que ha desarrollado una excelente labor, ahora nos está ayudando en dos temas particulares y lo está haciendo de manera extraordinaria, como ha hecho su trabajo en la Embajada todo el tiempo. Él nos está ayudando con temas de transporte, que esperemos que ya podamos llegar a un acuerdo pronto", dijo en abril la presidenta.

Esteban Moctezuma es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge en Reino Unido.

Fue secretario de Gobernación de 1994 a 1995; secretario de Desarrollo Social de 1998 a 1999; senador de la República en la LVII Legislatura, de 1997 al 2000, y secretario de Educación Pública de 2018 a 2021.