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Sheinbaum nombra a Esteban Moctezuma como embajador en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo

La Secretaría de Ralaciones Exteriores (SRE) informó que, tras ser aprobado por el Senado de la República, Moctezuma tendrá como una de sus primeras tareas la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM).
lun 29 junio 2026 08:55 AM
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Sheinbaum nombra a Esteban Moctezuma como embajador en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo
El nombramiento de Esteban Moctezuma se da a unos días de que Roberto Lazzeri asumiera de manera formal la embajada de México en Estados Unidos. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Esteban Moctezuma como embajador de México ante Bélgica y la Unión Europea, luego de que en abril pasado informara que Roberto Lazzeri lo sustituiría en la Embajada de Estados Unidos.

La Secretaría de Ralaciones Exteriores (SRE) informó que, tras ser aprobado por el Senado de la República, Moctezuma tendrá como una de sus primeras tareas la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM).

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"Su primera tarea será coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) con todas las representaciones de México en los países miembros de la Unión Europea. De igual manera, y en seguimiento a la reciente firma del AGM entre la presidenta Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 22 de mayo en Palacio Nacional, Moctezuma Barragán ha sido encomendado por la presidenta Claudia Sheinbaum para coordinar una estrategia con los distintos países de la Unión Europea encaminada a incrementar el intercambio comercial, generar nuevas inversiones y aprovechar todas las oportunidades que ofrece este acuerdo para nuestro país", informó la secretaría.

El nombramiento de Esteban Moctezuma se da a unos días de que Roberto Lazzeri asumiera de manera formal la embajada de México en Estados Unidos y entregara sus cartas credenciales ante la jefa de Protocolo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Monica Crowley.

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¿Quién es Esteban Moctezuma?

El propuesto como embajador de México ante la Unión Europea ha sido parte de los gobiernos de la llamada 4T. En la administración de Andrés Manuel López Obrador fue nombrado como secretario de Educación y después como embajador de México ante Estados Unidos, cargo en el que se mantuvo en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, en abril de este año, la mandataria federal anunció que habría un cambio en la representación de México en Washington, pero reconoció la labor de Moctezuma.

"Esteban, que ha desarrollado una excelente labor, ahora nos está ayudando en dos temas particulares y lo está haciendo de manera extraordinaria, como ha hecho su trabajo en la Embajada todo el tiempo. Él nos está ayudando con temas de transporte, que esperemos que ya podamos llegar a un acuerdo pronto", dijo en abril la presidenta.

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Esteban Moctezuma es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge en Reino Unido.

Fue secretario de Gobernación de 1994 a 1995; secretario de Desarrollo Social de 1998 a 1999; senador de la República en la LVII Legislatura, de 1997 al 2000, y secretario de Educación Pública de 2018 a 2021.

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Claudia Sheinbaum Secretaría de Relaciones Exteriores Gobierno federal

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