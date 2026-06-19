"Mi corazón está con México", la surcoreana que cambió su nombre a "Juanita" y prefiere el pozole que el ramen

Yung Ran Yun nació en Seúl hace 66 años, pero lleva 30 viviendo en la Ciudad de México, en ese barrio coreano de la Zona Rosa que, tras extenderse por varias calles, ahora es conocido como “Pequeño Seúl”. Hace tanto que Yun se adaptó a la cultura mexicana que prefiere el pozole al ramen; el tequila al soju y hasta se cambió el nombre a ‘Juanita’. “Ya no volteo si me llaman Yung”, asegura.

Pero este jueves, mientras México y Corea del Sur se enfrentaban en el Mundial de Futbol 2026 , le fue difícil apoyar a una sola selección. Ella ilustra la compaginación entre ambas culturas, potencializada por la exportación del K-Pop, los dramas coreanos y el skincare; la amabilidad y fiesta mexicana, además del avance comercial: Corea del Sur es el quinto socio comercial de México.