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Sheinbaum se reunirá con Felipe VI, rey de España, el próximo jueves en la Ciudad de México

El encuentro entre ambos jefes de Estado ocurrirá tras casi ocho años de distanciamiento en la relación entre México y España. Se prevé que se realice el jueves por la tarde en la capital.
jue 18 junio 2026 08:22 AM
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El encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el Rey de España, Felipe VI, se desarrollará en la Ciudad de México. (Fotos: Cuartoscuro.)

Después de casi ocho años de distanciamiento en la relación entre México y España, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá el próximo jueves con el rey Felipe VI, quien visitará el país para asistir al partido de futbol entre España y Uruguay en Zapopan, Jalisco.

Sheinbaum confirmó que el encuentro con el monarca español tendrá lugar la tarde del jueves 25 en la Ciudad de México.

"Viene el jueves, la tarde del jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia desde antes de que llegaran los españoles", apuntó.

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El encuentro entre ambos jefes de Estado ocurre casi ocho años después del distanciamiento en la relación bilateral, originado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando surgieron desacuerdos a raíz de una carta en la que se solicitaba a España una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista.

Aunque las relaciones diplomáticas no se rompieron, sí se produjo un enfriamiento que se mantuvo hasta el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien incluso no extendió una invitación al rey para su toma de posesión.

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A invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el rey de España aceptó asistir a México al encuentro que tendrá la selección española en contra de Uruguay.

Sobre el encuentro que tendrá con el rey, la presidenta comentó que Felipe VI dio un primer paso al reconocer que hubo agravios durante el periodo de la Conquista.

"Él asiste a una exposición y ahí hace una declaración, que si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso de reconocimiento de los pueblos originarios de los abusos de Hernán Cortés, particularmente de la Conquista", comentó.

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La presidenta afirmó que aún no sabe qué temas se tocarán en la reunión con el rey, sin embargo, afirmó que ella llevará a la agenda los pueblos originarios de México.

"Es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México, no como la grandeza cultural que inicia con la Colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen, de los pueblos de las grandes civilizaciones. Entonces es un momento para hablar de ello y como él da un paso, pues nosotros lo recibimos aquí porque va el partido de España", dijo.

Sheinbaum reconoció el gesto del rey de hacer una escala en la Ciudad de México, porque pudo, comentó, viajar directo a Jalisco.

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Claudia Sheinbaum Felipe de España conferencia mañanera

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