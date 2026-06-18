Sheinbaum se reunirá con Felipe VI, rey de España, el próximo jueves en la Ciudad de México

El encuentro entre ambos jefes de Estado ocurre casi ocho años después del distanciamiento en la relación bilateral, originado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando surgieron desacuerdos a raíz de una carta en la que se solicitaba a España una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista.

Aunque las relaciones diplomáticas no se rompieron, sí se produjo un enfriamiento que se mantuvo hasta el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien incluso no extendió una invitación al rey para su toma de posesión.

A invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el rey de España aceptó asistir a México al encuentro que tendrá la selección española en contra de Uruguay.

Hoy empieza el camino hacia un sueño que une a millones de españoles.



Que la ilusión, el esfuerzo y el talento que os han traído hasta aquí os acompañen en cada paso. Os deseamos el mayor de los éxitos en este Mundial.



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Sobre el encuentro que tendrá con el rey, la presidenta comentó que Felipe VI dio un primer paso al reconocer que hubo agravios durante el periodo de la Conquista.

"Él asiste a una exposición y ahí hace una declaración, que si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso de reconocimiento de los pueblos originarios de los abusos de Hernán Cortés, particularmente de la Conquista", comentó.