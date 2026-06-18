Sheinbaum se reunirá con Felipe VI, rey de España, el próximo jueves en la Ciudad de México

Después de casi ocho años de distanciamiento en la relación entre México y España, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá el próximo jueves con el rey Felipe VI, quien visitará el país para asistir al partido de futbol entre España y Uruguay en Zapopan, Jalisco.
Sheinbaum confirmó que el encuentro con el monarca español tendrá lugar la tarde del jueves 25 en la Ciudad de México.
"Viene el jueves, la tarde del jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia desde antes de que llegaran los españoles", apuntó.