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“No está bien informado”, responde Sheinbaum a Trump tras críticas por poder de cárteles en México

Luego de que Donald Trump afirmó que los cárteles controlan México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está trabajando y hay resultados en disminución de homicidios y fentanilo.
jue 18 junio 2026 09:38 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que su homólogo no está bien informado y que, en las llamadas que ha sostenido durante estos meses de gobierno, se lo ha comentado. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se “enganchará” con las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien este miércoles aseguró que la mandataria mexicana está “asustada” y acusó al Gobierno de México perder el control del país.

“Lo ha dicho en otras ocasiones, yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay engancharse en cada declaración, pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa. El pueblo de México sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma por el pueblo de México”, dijo en su conferencia de este jueves.

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Durante su discurso de cierre en la cumbre del G7 que se celebra en Evian, Francia, Trump se volvió a referir al tema de los cárteles en México.

“México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, es triste. La presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada”, declaró.

La mandataria mexicana consideró que su homólogo no está bien informado y que, en las llamadas que ha sostenido durante estos meses de gobierno, se lo ha comentado.

“No está bien informado él, se lo he dicho personalmente, no es algo que lo diga por primera vez”, comentó.

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Afirmó que su gobierno tiene resultados de la lucha en contra de la violencia, entre ellos una disminución de 46% en los homicidios dolosos y de 70% en el ingreso de fentanilo hacia Estados Unidos vía terrestre.

“Claro que hay trabajo, hay más que eso, hay entrega y convicción, hay amor al pueblo y amor a la paz. Por cierto, en el pasado neoliberal era difícil encontrar un servidor público que amara al pueblo y a la Patria, tenían sus ojos fuera de México porque sus ideales no eran os ideales del pueblo, eran los ideales extranjeros, seguían los lineamientos que les dictaban desde el exterior”, comentó.

Agregó que su gobierno atiende de manera personal el tema de la violencia, por lo que cada mañana se realiza una reunión de seguridad.

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“Nos reunimos de lunes a viernes como saben a las 6:00 de la mañana y hay veces que nos reunimos en la tarde para darle seguimiento a algún caso, algún problema, alguna necesidad. Hay mucha entrega, mucho compromiso de servidores públicos, honestos, valientes y patriotas así tal cual se lo dije a él, se lo he dicho al presidente Trump”, refirió.

La mandataria dederal insistió en que no entrará en ninguna confrontación o en un debate personal con su homólogo.

Sobre la intención de reforzar los esfuerzos en materia de seguridad, la presidenta explicó que es bueno que Estados Unidos haga lo propio con el envío de armas hacia México, las cuales están relacionadas con la violencia en el país.

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