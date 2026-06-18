“No está bien informado”, responde Sheinbaum a Trump tras críticas por poder de cárteles en México

Durante su discurso de cierre en la cumbre del G7 que se celebra en Evian, Francia, Trump se volvió a referir al tema de los cárteles en México.

“México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, es triste. La presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada”, declaró.

La mandataria mexicana consideró que su homólogo no está bien informado y que, en las llamadas que ha sostenido durante estos meses de gobierno, se lo ha comentado.

“No está bien informado él, se lo he dicho personalmente, no es algo que lo diga por primera vez”, comentó.

Afirmó que su gobierno tiene resultados de la lucha en contra de la violencia, entre ellos una disminución de 46% en los homicidios dolosos y de 70% en el ingreso de fentanilo hacia Estados Unidos vía terrestre.

“Claro que hay trabajo, hay más que eso, hay entrega y convicción, hay amor al pueblo y amor a la paz. Por cierto, en el pasado neoliberal era difícil encontrar un servidor público que amara al pueblo y a la Patria, tenían sus ojos fuera de México porque sus ideales no eran os ideales del pueblo, eran los ideales extranjeros, seguían los lineamientos que les dictaban desde el exterior”, comentó.

Agregó que su gobierno atiende de manera personal el tema de la violencia, por lo que cada mañana se realiza una reunión de seguridad.