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México

Trump insiste en que los cárteles “gobiernan” México y dice que Sheinbaum está “asustada”

Durante su participación en la cumbre del G7, en Francia, el mandatario estadounidense dijo que “México ha perdido el control de su país” y consideró que las organizaciones criminales ejercen el poder.
mié 17 junio 2026 12:02 PM
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Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump insiste en que los grupos del narcotráfico dominan amplias zonas del país. (Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles sus señalamientos en contra de la situación de seguridad en México al asegurar que los cárteles del narcotráfico mantienen el control del país y al afirmar que la presidenta Claudia Sheinbaum está “asustada”.

Durante su participación en la cumbre del G7, en Francia, el mandatario estadounidense sostuvo que “México ha perdido el control de su país” y aseguró que las organizaciones criminales ejercen el poder en el territorio mexicano.

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"México ha perdido el control de su propio país. Los cárteles dirigen México y es triste. Y la presidenta (Claudia Sheinbaum) es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México", declaró Trump, quien desde el inicio de su segundo mandato insiste en que los grupos del narcotráfico dominan amplias zonas del país.

El republicano vinculó esas afirmaciones con la estrategia de su administración en contra del tráfico de drogas. Afirmó que Estados Unidos consiguió reducir en 61% el ingreso de narcóticos por la frontera sur y en 97.2% las cantidades que llegan por vía marítima.

“Hemos hecho un gran trabajo. Ahora vamos a centrarnos en la tierra. Las drogas pasan por México”, afirmó.

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Las declaraciones del mandatario ocurren en medio de una relación bilateral marcada por diferencias sobre la estrategia de seguridad. En diversas ocasiones, Sheinbaum ya respondió que su gobierno combate al crimen organizado mediante acciones coordinadas con Estados Unidos, pero sin aceptar medidas que vulneren la soberanía nacional.

La presidenta mexicana también rechaza una eventual intervención militar estadounidense y defiende el principio de responsabilidad compartida para atender el narcotráfico, incluido el combate al tráfico ilegal de armas que llega desde Estados Unidos.

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Gobierno de Trump asegura que Sheinbaum ha colaborado más que AMLO

El Gobierno de Donald Trump dijo el pasado 3 de juno que la cooperación con la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido dar golpes a los cárteles de la droga y que ha sido mayor a la que se tuvo con la de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que estaba impresionado por la disposición del Gobierno de México.

"Han cooperado mucho, han cooperado mucho más que la administración pasada, pero nosotros creemos en su soberanía y la vamos a respetar", expresó.

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