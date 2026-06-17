Trump insiste en que los cárteles “gobiernan” México y dice que Sheinbaum está “asustada”

"México ha perdido el control de su propio país. Los cárteles dirigen México y es triste. Y la presidenta (Claudia Sheinbaum) es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México", declaró Trump, quien desde el inicio de su segundo mandato insiste en que los grupos del narcotráfico dominan amplias zonas del país.

El republicano vinculó esas afirmaciones con la estrategia de su administración en contra del tráfico de drogas. Afirmó que Estados Unidos consiguió reducir en 61% el ingreso de narcóticos por la frontera sur y en 97.2% las cantidades que llegan por vía marítima.

“Hemos hecho un gran trabajo. Ahora vamos a centrarnos en la tierra. Las drogas pasan por México”, afirmó.