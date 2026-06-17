Trump insiste en que los cárteles “gobiernan” México y dice que Sheinbaum está “asustada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles sus señalamientos en contra de la situación de seguridad en México al asegurar que los cárteles del narcotráfico mantienen el control del país y al afirmar que la presidenta Claudia Sheinbaum está “asustada”.
Durante su participación en la cumbre del G7, en Francia, el mandatario estadounidense sostuvo que “México ha perdido el control de su país” y aseguró que las organizaciones criminales ejercen el poder en el territorio mexicano.