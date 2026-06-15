Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Laura Itzel Castillo será la próxima secretaria de Mujeres, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que, cuando la presidenta del Senado concluya sus labores en la cámara, se incorporará a su gobierno.
lun 15 junio 2026 08:46 AM
Añadir Expansión Política en Google
Senado Sesión Ordinaria
CIUDAD DE MÉXICO, 29ABRIL2026.- La senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva en el Senado de la República, dio el inicio de la Sesión Ordinaria en el pleno de este recinto. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Laura Itzel Castillo como la próxima titular de la Secretaría de Mujeres, cargo que hace unas semanas dejó Citlalli Hernández para incorporarse a Morena como secretaria de Elecciones.

"Una vez una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres. Ella está definiendo las fechas y mientras tanto se siguen desarrollando todas las actividades de la Secretaría, no están interrumpidas", afirmó este lunes.

Publicidad

Laura Itzel Castillo es hija del líder de izquierda Heberto Castillo. A partir del 1 de septiembre de 2025 fue electa como presidenta del Senado de la República.

Con la salida de Citlalli Hernández, Ingrid Gómez quedó a cargo de la Secretaría de Mujeres, quien es subsecretaria de la institución que nació en el gobierno de la presidenta Claudia Sheibaum.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957 y es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue legisladora en la II Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y diputada federal en dos ocasiones.

En la Ciudad de México fue delegada de Coyoacán, designada por el jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas.

En el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedevi), directora General del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México (RTP) y consejera Independiente del Consejo de Administración de Pemex.

Te recomendamos:

1-Laura Itzel Castillo_.jpeg
Congreso

Laura Itzel Castillo: “Me gustaría que me identificaran como luchadora social”

Publicidad

Cambios en el gabinete de Sheinbaum

El gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum ha registrado diversos cambios en las últimas semanas. Entre ellos destacan la salida de Citlalli Hernández y la próxima incorporación de Laura Itzel Castillo; la renuncia de Juan Ramón de la Fuente y el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez; así como la salida de Ariadna Montiel para integrarse a Morena y la designación de Leticia Ramírez en su lugar.

Asimismo, se produjeron movimientos en la Secretaría de Hacienda, con la salida de Rogelio Ramírez de la O y la llegada de Édgar Amador Zamora. También fue nombrada Columba Jazmín López Gutiérrez tras la salida de Julio Berdegué.

Te puede interesar:

Sheinbaum gabinete
presidencia

Cambios en el gabinete de Sheinbaum: ¿Por qué han sido menos que con AMLO?

La llegada de Laura Itzel Castillo se dará cuando concluya su periodo como presidenta del Senado, por lo que tendrá que solicitar licencia para separarse de su cargo como legisladora.

Publicidad

Tags

Presidencia Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad