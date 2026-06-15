Laura Itzel Castillo será la próxima secretaria de Mujeres, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Laura Itzel Castillo como la próxima titular de la Secretaría de Mujeres, cargo que hace unas semanas dejó Citlalli Hernández para incorporarse a Morena como secretaria de Elecciones.
"Una vez una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres. Ella está definiendo las fechas y mientras tanto se siguen desarrollando todas las actividades de la Secretaría, no están interrumpidas", afirmó este lunes.