Laura Itzel Castillo será la próxima secretaria de Mujeres, anuncia Sheinbaum

Laura Itzel Castillo es hija del líder de izquierda Heberto Castillo. A partir del 1 de septiembre de 2025 fue electa como presidenta del Senado de la República.

Con la salida de Citlalli Hernández, Ingrid Gómez quedó a cargo de la Secretaría de Mujeres, quien es subsecretaria de la institución que nació en el gobierno de la presidenta Claudia Sheibaum.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957 y es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue legisladora en la II Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y diputada federal en dos ocasiones.

En la Ciudad de México fue delegada de Coyoacán, designada por el jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas.

En el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedevi), directora General del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México (RTP) y consejera Independiente del Consejo de Administración de Pemex.