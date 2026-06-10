Gobierno solicita contrapropuesta a la CNTE sobre pensiones... mientras el Mundial se acerca
Después de una reunión de siete horas en la Secretaría de Gobernación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su intención de protestar en la inauguración del Mundial de Futbol 2026.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, solicitó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que definan una respuesta a los planteamientos hechos por el Gobierno federal para atender la demanda de revivir el sistema solidario de pensiones.
Rodríguez recordó que el presupuesto es limitado, pero que se puede continuar con el diálogo. Además, pidió que la respuesta de la CNTE se dé en las próximas horas, mientras se acerca el inicio del Mundial de Futbol.
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"Esta mesa está abierta al diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo de definiciones. El Gobierno de México ha hecho valiosos planteamientos'', dijo en conferencia de prensa.
"Buscamos tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar. Tenemos que ser muy responsables de todas nuestras resoluciones'', abundó.
También recordó que los planteamientos de la CNTE no pueden ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto.
La funcionaria federal insistió en que se buscará fortalecer instituciones como el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el Pensionissste.
Recordó varias veces que los canales de diálogo con el Gobierno de Claudia Sheinbaum se mantendrán abiertos de forma permanente.
"Planteamos ir por el camino del acuerdo y dar seguimiento a sus solicitudes. Seguimos a la espera de una respuesta que, deseamos, sea positiva", expresó.
También pidió volver a clases para que los estudiantes no se vean afectados en sus respectivos ciclos.
La CNTE dijo antes que definirá las acciones a tomar durante las próximas horas, mientras la inauguración del Mundial se aproxima.