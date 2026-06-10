Gobierno solicita contrapropuesta a la CNTE sobre pensiones... mientras el Mundial se acerca

"Esta mesa está abierta al diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo de definiciones. El Gobierno de México ha hecho valiosos planteamientos'', dijo en conferencia de prensa.

"Buscamos tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar. Tenemos que ser muy responsables de todas nuestras resoluciones'', abundó.

También recordó que los planteamientos de la CNTE no pueden ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto.

Una comitiva de maestros sostuvo una reunión este miércoles por más de seis horas con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación. (Foto: Dassaev Téllez/Cuartoscuro)

La funcionaria federal insistió en que se buscará fortalecer instituciones como el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el Pensionissste.

Recordó varias veces que los canales de diálogo con el Gobierno de Claudia Sheinbaum se mantendrán abiertos de forma permanente.

"Planteamos ir por el camino del acuerdo y dar seguimiento a sus solicitudes. Seguimos a la espera de una respuesta que, deseamos, sea positiva", expresó.

También pidió volver a clases para que los estudiantes no se vean afectados en sus respectivos ciclos.

La CNTE dijo antes que definirá las acciones a tomar durante las próximas horas, mientras la inauguración del Mundial se aproxima.