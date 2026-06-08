Gobierno y clubes de la Liga MX lanzan semillero para formar niñas y niños futbolistas

Mikel Arriola, titular de la Federación Mexicana de Fútbol, explicó que la Copa del Mundo es una oportunidad histórica para dejar un legado permanente en niñas y niños, por lo que se impulsará una Agenda Social Integral del Futbol Base para que los niños puedan acceder al deporte.

“Junto con la Conade construimos una Estrategia Nacional de Formación. No se trata de programas aislados, sino de un modelo completo que acompaña al futbolista desde los cinco o seis años hasta el alto rendimiento. Empieza con la iniciación y el futbol escolar. Pasa por competencias federadas y la detección de talento en etapas formativas. Lo canaliza a las academias de los clubes profesionales, donde las y los jugadores terminan de formarse. Y culmina en la Selección Nacional”, explicó.

Para lograrlo, destacó que se contara con una red nacional para detectar al jugador mexicano esté donde esté, en México y en Estados Unidos.