Gobierno y clubes de la Liga MX lanzan semillero para formar niñas y niños futbolistas

Además, habrá un compromiso de los 18 clubes para dar condiciones de que ninguna niña o niño se quede fuera de practicar futbol.
“Los 18 clubes de la Liga fortalecen sus fuerzas básicas para que ningún talento quede fuera por falta de recursos: incorporan esquemas de becas deportivas y académicas, apoyos de inscripción y mensualidad, y becas de secundaria, preparatoria y universidad para que las y los jóvenes sigan estudiando mientras se desarrollan”, comentó.
El legado de la Copa del Mundo 2026 no se queda en los estadios, se siembra en las canchas de todo el país con escuelas, academias y clubes conectados para que el futbol sea una oportunidad real de desarrollo para cada niña, niño y joven de México”.
Mikel Arriola, presidente de la FMF.
De acuerdo con Arriola, México es el segundo país con más aficionados del futbol respecto a su población. Las mujeres representan el 40%.
Los clubes que participan en el plan son América, Santos, Guadalajara, Juárez, Pachuca, Necaxa, Puebla, Tigres, Monterrey, Pumas, Cruz Azul, Tijuana, Toluca, San Luis, Querétaro y Atlante.