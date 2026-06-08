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Gobierno y clubes de la Liga MX lanzan semillero para formar niñas y niños futbolistas

Los clubes mexicanos respondieron a la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el futbol desde la niñez.
lun 08 junio 2026 12:24 PM
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Sheinbaum Escuelas de Futbol
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa para crear escuelas de fútbol para niños y niñas en colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol. (Moisés Pablo Nava)

Más allá del futbol que traerá el mundial de la FIFA 2026 a México , el gobierno va por crear semilleros de niñas y niños futbolistas. Para ello, junto a 18 clubes de futbol de la Liga MX anunció un acuerdo para crear una red nacional con escuelas, observadores y convocatorias a competencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum, recordó que hace unos días propuso que todos los equipos de primera división tengan escuelas para formar niñas y niños en el deporte más popular del mundo.

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Mikel Arriola, titular de la Federación Mexicana de Fútbol, explicó que la Copa del Mundo es una oportunidad histórica para dejar un legado permanente en niñas y niños, por lo que se impulsará una Agenda Social Integral del Futbol Base para que los niños puedan acceder al deporte.

“Junto con la Conade construimos una Estrategia Nacional de Formación. No se trata de programas aislados, sino de un modelo completo que acompaña al futbolista desde los cinco o seis años hasta el alto rendimiento. Empieza con la iniciación y el futbol escolar. Pasa por competencias federadas y la detección de talento en etapas formativas. Lo canaliza a las academias de los clubes profesionales, donde las y los jugadores terminan de formarse. Y culmina en la Selección Nacional”, explicó.

Para lograrlo, destacó que se contara con una red nacional para detectar al jugador mexicano esté donde esté, en México y en Estados Unidos.

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Además, habrá un compromiso de los 18 clubes para dar condiciones de que ninguna niña o niño se quede fuera de practicar futbol.

“Los 18 clubes de la Liga fortalecen sus fuerzas básicas para que ningún talento quede fuera por falta de recursos: incorporan esquemas de becas deportivas y académicas, apoyos de inscripción y mensualidad, y becas de secundaria, preparatoria y universidad para que las y los jóvenes sigan estudiando mientras se desarrollan”, comentó.

El legado de la Copa del Mundo 2026 no se queda en los estadios, se siembra en las canchas de todo el país con escuelas, academias y clubes conectados para que el futbol sea una oportunidad real de desarrollo para cada niña, niño y joven de México”.
Mikel Arriola, presidente de la FMF.

De acuerdo con Arriola, México es el segundo país con más aficionados del futbol respecto a su población. Las mujeres representan el 40%.

Los clubes que participan en el plan son América, Santos, Guadalajara, Juárez, Pachuca, Necaxa, Puebla, Tigres, Monterrey, Pumas, Cruz Azul, Tijuana, Toluca, San Luis, Querétaro y Atlante.

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