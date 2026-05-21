Roberto Lazzeri recibe beneplácito como embajador de México en Estados Unidos, confirma Sheinbaum

Roberto Lazzeri ya recibió el beneplácito como embajador de México en Estados Unidos y una de sus primeras tareas será revisar el posible impacto que tendrá la orden firmada por el presidente Donald Trump para obligar a los bancos a investigar, monitorear y reportar remesas de los migrantes.
En su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que Lazzeri viajará en los próximos días a Estados Unidos para tomar posesión como representante de México.
"(Lo de la orden de las remesas) Lo está revisando la Secretaría de Hacienda y ya formalmente el embajador de México en Estados Unidos, porque ya recibimos el beneplácito. Roberto Lazzeri se estará yendo en las próximas semanas, lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento de Estado", informó en su mañanera.