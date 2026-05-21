Roberto Lazzeri recibe beneplácito como embajador de México en Estados Unidos, confirma Sheinbaum

El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva Restoring Integrity to America's Financial System mediante la que se instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, una alerta formal a todas las instituciones financieras sobre los riesgos de operar con población sin autorización de trabajo.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum recordó que la mayor parte de la población de origen mexicano tiene un estatus legal.

"El 95% de las personas, ya sea que nacieron en México, son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación. La mayoría tienen papeles, la gran mayoría de 40 millones de mexicanos. Son alrededor de 40 millones, solo el 10% no tiene algún documento", expuso.

Aunque se analizará el alcance de la orden del gobierno de Trump, la presidenta consideró que no ve riesgos para México.

"Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud, en todo caso, al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro, pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis", indicó.

La mandataria federal planteó que no coincide con la visión del gobierno de Donald Trump sobre estigmatizar a los mexicanos, quienes, dijo, contribuyen considerablemente a la economía de Estados Unidos.

"Las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos, que son de primera, segunda, tercera o cuarta generación, muchos de ellos son parte de la vida económica, cultural, social de Estados Unidos, ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos", comentó.