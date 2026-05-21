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Roberto Lazzeri recibe beneplácito como embajador de México en Estados Unidos, confirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, ya como embajador formal, Lazzeri revisará –junto con la Secretaría de Hacienda– los impactos de la orden firmada por Donal Trump en materia de remesas.
jue 21 mayo 2026 08:32 AM
Roberto Lazzeri
Roberto Lazzeri viajará los próximos días para representar a México en Estados Unidos. (FOTO: Cuartoscuro.)

Roberto Lazzeri ya recibió el beneplácito como embajador de México en Estados Unidos y una de sus primeras tareas será revisar el posible impacto que tendrá la orden firmada por el presidente Donald Trump para obligar a los bancos a investigar, monitorear y reportar remesas de los migrantes.

En su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que Lazzeri viajará en los próximos días a Estados Unidos para tomar posesión como representante de México.

"(Lo de la orden de las remesas) Lo está revisando la Secretaría de Hacienda y ya formalmente el embajador de México en Estados Unidos, porque ya recibimos el beneplácito. Roberto Lazzeri se estará yendo en las próximas semanas, lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento de Estado", informó en su mañanera.

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El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva Restoring Integrity to America's Financial System mediante la que se instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, una alerta formal a todas las instituciones financieras sobre los riesgos de operar con población sin autorización de trabajo.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum recordó que la mayor parte de la población de origen mexicano tiene un estatus legal.

"El 95% de las personas, ya sea que nacieron en México, son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación. La mayoría tienen papeles, la gran mayoría de 40 millones de mexicanos. Son alrededor de 40 millones, solo el 10% no tiene algún documento", expuso.

Conoce más:

Roberto Lazzeri Montaño, director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, durante el inicio de la convocatoria del Programa "Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México". 
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¿Quién es Roberto Lazzeri, la propuesta de Sheinbaum para ser el embajador en EU?

Aunque se analizará el alcance de la orden del gobierno de Trump, la presidenta consideró que no ve riesgos para México.

"Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud, en todo caso, al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro, pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis", indicó.

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La mandataria federal planteó que no coincide con la visión del gobierno de Donald Trump sobre estigmatizar a los mexicanos, quienes, dijo, contribuyen considerablemente a la economía de Estados Unidos.

"Las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos, que son de primera, segunda, tercera o cuarta generación, muchos de ellos son parte de la vida económica, cultural, social de Estados Unidos, ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos", comentó.

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Se pospone encuentro con Sara Carter

La presidenta informó que se pospuso el encuentro que sostendría el próximo lunes con Sara Carter , directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas.

“Ayer me comentó Roberto, en el tema de Sara Carter, que a lo mejor no viene, que se pospondría la reunión por asuntos de agenda, esencialmente”, dijo esta mañana.

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La reunión que sí se mantiene es la de este jueves con Markwayne Mullin , secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ambos encuentros habían sido acordados en la llamada que la presidenta Sheinbaum sostuvo con su homólogo Donald Trump el pasado viernes.

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Claudia Sheinbaum Estados conferencia mañanera

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