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Lazzeri, el financiero que llega a Washington para llevar a buen puerto el T-MEC

Roberto Lazzeri no es un político, un diplomático ni un hombre de discursos. Lo suyo son los números. Será embajador de México en Estados Unidos mientras se renegocia el Tratado Comercial de Norteamérica.
lun 25 mayo 2026 05:30 AM
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Roberto Lazzeri ya recibió el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. (Foto: Especial.)

Bajo un cielo con nubarrones, Roberto Lazzeri se apresta a tomar posesión de la Embajada más importante y estratégica para México en el mundo, pero también una de las más complejas por la relación comercial y por las tensiones en materia de seguridad. Será como representante de México en Estados Unidos donde enfrentará los retos de llevar a buen puerto el Tratado de Libre Comercio, negociar aranceles, y lograr coordinación en materia de seguridad, con respeto a la soberanía.

El economista y financiero ya recibió el beneplácito del gobierno de Donald Trump para representar al gobierno de Claudia Sheinbaum en sustitución de Esteban Moctezuma, quien fue embajador de México en Estados Unidos durante cinco años.

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Su llegada al 1911 Pennsylvania Avenue en Washington se da en uno de los momentos más complejos en la relación debido a la tensión ocasionada por la política arancelaria de Donald Trump, a la presión para que México haga más contra el tráfico de las drogas y el combate a los cárteles, a las acusaciones contra 10 políticos mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y a la antesala de la revisión del Tratado de Libre Comercio que se tiene junto a Canadá.

Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantea que es la revisión del T-MEC la razón por la que la presidenta mexicana optó por un perfil como el de Lazzeri, quien tiene experiencia como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (NAFIN).

“¿Por qué un economista? La respuesta es sencilla, porque el centro de la relación bilateral y las tensiones en las próximas semanas y meses va a ser por la renegociación del T-MEC”, plantea.

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Roberto Lazzeri no es un político, un diplomático ni un hombre de discursos. Lo suyo son los números. El licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) inició su carrera en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local. Luego entró a Banobras, a la Secretaría de Hacienda, y a dirigir Nafin y Bancomext.

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"Va a estar trabajando estrechamente con el canciller Roberto Velasco, que va a contar con un equipo negociador tan grande y tan visionario como lo es Marcelo Ebrard, con toda la experiencia que trae de la renegociación pasada, de la relación con los Estados Unidos cuando fue canciller. Su llegada la veo como una fortaleza en este instante por la necesidad, ya después tendrá que irse adoptando a otras áreas de la relación bilateral", dice el experto López Alvarado.

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Sin embargo, su perfil marcado por lo económico puede ser una de sus debilidades ante un presidente como Trump que mezcla temas comerciales con los políticos y de seguridad.

“La agenda bilateral está marcada por temas de seguridad, migración, comercio, armas, extradiciones y el Tratado de Libre Comercio, por eso sí necesitamos un embajador que tenga muchísima capacidad de interlocución con el gobierno estadounidense, eso es vital, tiene que tener interlocución con todos los niveles de gobierno, con el Departamento de Estado, con Seguridad, con Justicia, con el Congreso de Estados Unidos, por eso se antoja que tenga un perfil profundo de seguridad también y que tenga capacidades de negociación fuertes”, dice Xóchitl Pimienta, directora regional del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey.

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Caleb Ordóñez, columnista de Expansión Política, plantea que a Washington, Lazzeri también llega sin una red política propia.

“Lazzeri llega sin los vínculos personales que toman años construir con congresistas, reguladores y grupos empresariales. En una capital donde las relaciones informales mueven tanto como los tratados formales, eso importa”, escribió.

Roberto Lazzeri
Roberto Lazzeri viajará los próximos días para representar a México ante Estados Unidos. (FOTO: Cuartoscuro.)

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Entre el comercio y la seguridad

En uno de los momentos más complejos para la relación bilateral, la presidenta Sheinbaum hizo dos cambios clave: nombró a Roberto Velasco como secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de Juan Ramón de la Fuente y a Roberto Lazzeri al frente de la Embajada.

Ambos jóvenes de 38 y 42 años de edad, respectivamente, harán mancuerna con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para llevar a buen puerto el T-MEC, cuyas conversaciones están por iniciar.

Xóchitl Pimienta, del Tecnológico de Monterrey, considera que en una relación tan compleja, los esfuerzos deben estar en lo urgente, y en este momento es el T-MEC.

“Hay que diferenciar lo urgente y lo importante, no podemos bajarle nivel al Tratado de Libre Comercio, sobre todo porque somos los principales socios comerciales de Estados Unidos y ellos los nuestros por temas que han sido recurrentes en los últimos 30 años como son la seguridad, frontera, migración, que van a seguir pasando, pero técnicamente necesitamos ajustar el Tratado de Libre Comercio para que para que los dos países mantengan una economía sólida y fuerte”
Xóchitl Pimienta

En cuanto recibió el sí del gobierno de Donald Trump, Roberto Velasco delineó los retos para Lazzeri al frente de la embajada mexicana.

“Tendrá la encomienda de trabajar en materia de comercio, de trabajar en la relación que tenemos sobre migración y, por supuesto, también en materia de seguridad”, dijo.

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La seguridad será uno de los mayores retos que enfrentará Lazzeri, debido a que en los últimos meses Trump no solo presiona para que el Gobierno de Sheinbaum haga más, también advirtió que si México no actúa contra el crimen, lo harán los estadounidenses .

“Después del T-MEC, necesariamente seguridad, seguridad, y en particular el tráfico de drogas porque el consumo de estupefacientes es un asunto de agenda pública porque atraviesa una cuestión de seguridad nacional. Entonces, es el segundo gran tema y sobre todo el combate a los grupos criminales organizados”, plantea.

Uno de los retos que deberá atender es el combate al lavado de dinero, una de los ejes a los que más presión ejerce Estados Unidos en su lucha para debilitar a las estructuras criminales. Él fue uno de los funcionarios que atendió el tema cuando el gobierno estadounidense señaló a CIbanco, Intercam y Vector de lavar dinero para el crimen.

Aunque en la relación entre ambos países hay cooperación, también hay tensión y desconfianza.

A lo complejo de la relación, se sumará como desafío velar por 53 consulados mexicanos, los cuales de acuerdo con la cadena CBS News enfrentan una revisión y algunos podrían ser cerrados.

Raúl Torres, diputado migrante de la Ciudad de México, sostiene que desde la red consular, Morena sí hace política.

“Morena en el exterior, desde 2021 ha hecho una red no solo para la operación del voto en el extranjero, secretarios del partido ocupan los consulados para promoción partidista no solo en México también en Estados Unidos”, señala en entrevista.

Aunque el ingreso de mexicanos hacia Estados Unidos cayó tras el endurecimiento de la política migratoria de Trump, en suelo estadounidense los connacionales están enfrentando redadas y medidas para revisar el envío de sus remesas.

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Claudia Sheinbaum Donald Trump T-MEC

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