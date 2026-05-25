Su llegada al 1911 Pennsylvania Avenue en Washington se da en uno de los momentos más complejos en la relación debido a la tensión ocasionada por la política arancelaria de Donald Trump, a la presión para que México haga más contra el tráfico de las drogas y el combate a los cárteles, a las acusaciones contra 10 políticos mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y a la antesala de la revisión del Tratado de Libre Comercio que se tiene junto a Canadá.

Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantea que es la revisión del T-MEC la razón por la que la presidenta mexicana optó por un perfil como el de Lazzeri, quien tiene experiencia como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (NAFIN).

“¿Por qué un economista? La respuesta es sencilla, porque el centro de la relación bilateral y las tensiones en las próximas semanas y meses va a ser por la renegociación del T-MEC”, plantea.

Un tecnócrata sin redes políticas en Washington

Roberto Lazzeri no es un político, un diplomático ni un hombre de discursos. Lo suyo son los números. El licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) inició su carrera en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local. Luego entró a Banobras, a la Secretaría de Hacienda, y a dirigir Nafin y Bancomext.