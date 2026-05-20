El primer tren de la ruta AIFA-Pachuca llegará en septiembre de 2026

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, informó que el primer tren de la ruta AIFA-Pachuca llegará a México en septiembre próximo y en los próximos dos semestres arribarán los primeros convoyes de las rutas Ciudad de México-Querétaro y Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo.
Al presentar un balance sobre el proyecto de los 3,000 kilómetros de construcción de las vías de ferrocarril de la presidenta Claudia Sheinbaum, Lajous explicó que para el AIFA-Pachuca serán 15 trenes y 47 para las rutas del norte.