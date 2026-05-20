El primer tren de la ruta AIFA-Pachuca llegará en septiembre de 2026

Al asumir la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum se comprometió a construir 3,000 kilómetros de nuevas líneas de trenes para pasajeros.

La primera etapa contempla la construcción de los tramos AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, informó que la vía férrea Ciudad de México-Pachuca presenta un avance de 34.8 y su conclusión está prevista para junio de 2027.

Están contempladas las estaciones Jaltocan II, Tizayca-Temazcalapa, Jagüey de Téllez y Pachuca.

La vía CDMX-Querétaro tiene un avance de 15.18% y se prevé su conclusión el 30 de septiembre de 2027. Contempla las estaciones Buenavista, Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora.

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, informó que el derecho de vía en la ruta AIFA-Pachuca tiene un avance de 98%, el México-Querétaro de 80%.