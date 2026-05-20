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El primer tren de la ruta AIFA-Pachuca llegará en septiembre de 2026

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, informó que habrán 15 trenes para la vía AIFA-Pachuca y 47 para las rutas del norte.
mié 20 mayo 2026 09:44 AM
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El gobierno de la presidenta Sheinbaum se perfila como el de más construcción de kilómetros para tren de carga y pasajeros. (Foto: Presidencia de México.)

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, informó que el primer tren de la ruta AIFA-Pachuca llegará a México en septiembre próximo y en los próximos dos semestres arribarán los primeros convoyes de las rutas Ciudad de México-Querétaro y Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo.

Al presentar un balance sobre el proyecto de los 3,000 kilómetros de construcción de las vías de ferrocarril de la presidenta Claudia Sheinbaum, Lajous explicó que para el AIFA-Pachuca serán 15 trenes y 47 para las rutas del norte.

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Al asumir la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum se comprometió a construir 3,000 kilómetros de nuevas líneas de trenes para pasajeros.

La primera etapa contempla la construcción de los tramos AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, informó que la vía férrea Ciudad de México-Pachuca presenta un avance de 34.8 y su conclusión está prevista para junio de 2027.

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Están contempladas las estaciones Jaltocan II, Tizayca-Temazcalapa, Jagüey de Téllez y Pachuca.

La vía CDMX-Querétaro tiene un avance de 15.18% y se prevé su conclusión el 30 de septiembre de 2027. Contempla las estaciones Buenavista, Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora.

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, informó que el derecho de vía en la ruta AIFA-Pachuca tiene un avance de 98%, el México-Querétaro de 80%.

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Con Sheinbaum más de 2,300 de vías para carga y pasajeros

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se tiene proyectado construir 2,377 kilómetros de nuevas vías para servicios de carga y pasajeros, con lo que se convertiría en el sexenio con más kilometraje construido.

Andrés Lajous expuso que el gobierno del presidente Felipe Calderón construyó 65 kilómetros, el de Enrique Peña Nieto 187 kilómetros y el de Andrés Manuel López Obrador 1,736 kilómetros.

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