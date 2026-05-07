"Estamos actuando", responde Sheinbaum a Trump tras advertencia de intervenir en México

"Nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2,500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas, hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos", planteó.

Este miércoles, el presidente Trump advirtió que, si el gobierno de México no cumple con su parte en el combate al narcotráfico, lo harán las autoridades de Estados Unidos.

"Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", afirmó.

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta respondió a Trump destacando las cifras de lo que su gobierno ha hecho en el combate al crimen.

Pide pruebas y reclama que EU no envía a presuntos delincuentes

Ante la advertencia de Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, de que se conocerán los nombres de más políticos vínculados con el narcotráfico, además de la hecha en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más, la presidenta de México pidió que, más allá de las acusaciones, presenten pruebas.

"No protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana, pruebas, que se envíen pruebas y hasta ahora pues no han enviado pruebas", afirmó.

La mandataria federal reclamó que, mientras México ha cooperado con Estados Unidos enviando a más de 90 presuntos delincuentes, ese país no le ha enviado a los que su gobierno ha solicitado.