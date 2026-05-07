Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar a los cárteles de la droga si México no actúa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está actuando y muestra de ello es que se han logrado reducciones en los homicidios dolosos, en el tráfico de fentanilo y se incrementó la destrucción de los laboratorios de las drogas.
"Estamos actuando", responde Sheinbaum a Trump tras advertencia de intervenir en México
"Nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2,500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas, hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos", planteó.
Este miércoles, el presidente Trump advirtió que, si el gobierno de México no cumple con su parte en el combate al narcotráfico, lo harán las autoridades de Estados Unidos.
"Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", afirmó.
En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta respondió a Trump destacando las cifras de lo que su gobierno ha hecho en el combate al crimen.
Pide pruebas y reclama que EU no envía a presuntos delincuentes
Ante la advertencia de Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, de que se conocerán los nombres de más políticos vínculados con el narcotráfico, además de la hecha en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más, la presidenta de México pidió que, más allá de las acusaciones, presenten pruebas.
"No protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana, pruebas, que se envíen pruebas y hasta ahora pues no han enviado pruebas", afirmó.
La mandataria federal reclamó que, mientras México ha cooperado con Estados Unidos enviando a más de 90 presuntos delincuentes, ese país no le ha enviado a los que su gobierno ha solicitado.
"También queremos que ellos cooperen. México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas, nosotros hemos pedido que ellos envíen a cerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol, no han enviado a nadie", dijo.
Entre otras peticiones que México ha realizado, dijo, están dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa.
Sheinbaum insistió en que su gobierno está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, pero aclaró no se permitirá ningún tipo de injerencia.
"Hay comunicación con ellos, hay colaboración y hay coordinación, pero también siempre no queremos que haya injerencia ni intervención y menos en asuntos políticos", destacó.
..y Sheinbaum anuncia regreso de BTS en 2027
Al arranque de su conferencia matutina, la presidenta anunció que el grupo musical de K-Pop BTS regresará a México el próximo año.
“Cuando les dije ‘bueno, es que soy transmisora de una demanda popular que es que regresen el próximo año’. Ya hablaron entre ellos y dijeron: ‘sí, sí regresamos el próximo año'. Claro que ellos tienen que ver su agenda, tienen que ver cuándo, pero es una buena noticia para todas y todos los que quieren a este grupo”, informó.
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La presidenta anunció que enviará una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para agradecerle por la presencia del grupo.
“Aquí públicamente agradecerle al presidente de Corea del Sur porque sin él pues esto no hubiera sido posible. Le voy a mandar una carta hoy, la vamos a redactar para agradecerle este detalle de que hayan venido a Palacio Nacional, hayan salido a saludar y pues ya regresan el próximo año”, dijo.