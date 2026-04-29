Gobierno anuncia acuerdo con industria siderúrgica: solo comprará y construirá con acero mexicano

En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que con esta firma el gobierno comprará a la industria nacional y usará acero mexicano para la construcción de obra pública, como hospitales, vivienda, escuelas y carreteras.

"El acuerdo es que lo que compre el gobierno, con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México", indicó.

Destacó que será la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será la que vigilará que el acuerdo se cumpla.

"Raquel (Buenrostro) va a ser la guardiana de que el acuerdo se cumpla y además nos ayudó a la redacción del acuerdo", indicó.

El gobierno federal es un gran consumidor de acero. Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que para este año se tiene proyectadas cientos de toneladas para la construcción de obra pública.

“Este año traemos programado en puentes, en escuelas, del orden de 150,000 toneladas de acero de refuerzo y 50,000 toneladas de acero estructural para toda la administración”, destacó.