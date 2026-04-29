Gobierno anuncia acuerdo con industria siderúrgica: solo comprará y construirá con acero mexicano

Acero, una industria de miles de empleos
Sergio de la Maza Jiménez, presidente Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero , celebró la firma del acuerdo, pues afirmó que ayudará a proteger los empleos.
"Desde la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero asumimos esta encomienda con la responsabilidad y el compromiso que México demanda. Este acuerdo es clave para respaldar cerca de 90,000 empleos directos, dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8,000 millones de dólares y fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de nuestra industria", anotó.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la industria siderúrgica es clave para la autonomía del país, por lo que es fundamental fortalecer a los productores de acero mexicano.
"Es una industria extraordinariamente importante para la autonomía, para, yo diría, hasta la seguridad de nuestra cadena productiva. Es decir, la siderurgia mexicana es responsable de la producción de muchísimos insumos para casi todas las cadenas industriales de México. Por eso la tenemos que cuidar muchísimo, además de que tienen una gran importancia en el empleo, generan valor", destacó.