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Gobierno anuncia acuerdo con industria siderúrgica: solo comprará y construirá con acero mexicano

El acuerdo busca fortalecer la industria nacional y la generación de empleo. Corresponderá a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno vigilar que se cumpla.
mié 29 abril 2026 08:04 AM
(Obligatorio)
El acuerdo busca promover el empleo y fortalecer la industria siderúrgica nacional. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbuam anunció un acuerdo con la industria siderúrgica para que el gobierno solo compre y construya obra pública con acero mexicano.

"Es una firma, quizás nunca se había hecho una firma así, es histórico. Un acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica nacional. El objetivo como saben es el Plan México. El Plan México tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y fortalecer las cadenas de suministro dentro de nuestra economía, de nuestro mercado interno", informó este miércoles.

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En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que con esta firma el gobierno comprará a la industria nacional y usará acero mexicano para la construcción de obra pública, como hospitales, vivienda, escuelas y carreteras.

"El acuerdo es que lo que compre el gobierno, con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México", indicó.

Destacó que será la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será la que vigilará que el acuerdo se cumpla.

"Raquel (Buenrostro) va a ser la guardiana de que el acuerdo se cumpla y además nos ayudó a la redacción del acuerdo", indicó.

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El gobierno federal es un gran consumidor de acero. Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que para este año se tiene proyectadas cientos de toneladas para la construcción de obra pública.

“Este año traemos programado en puentes, en escuelas, del orden de 150,000 toneladas de acero de refuerzo y 50,000 toneladas de acero estructural para toda la administración”, destacó.

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¿En qué consiste el acuerdo?

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso que la esencia del acuerdo es fortalecer la industria del acero y los empleos que genera.

“Hemos establecido un acuerdo de colaboración entre el sector público y la industria del acero y de la construcción, ¿con qué objeto? Con el objeto de desarrollar los mecanismos que garanticen el fortalecimiento del empleo, el crecimiento económico y la industrialización de nuestro país”, detalló.

Explicó que la política industrial del Gobierno de México busca impulsar a promotores mexicanos y una estrategia de sustitución de importaciones.

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La industria del acero, comentó, se comprometió a garantizar la calidad en sus productos, asegurar el abasto y entregas oportunas, así como ofrecer precios competitivos en el mercado.

En la firma están incluidas 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales. “Estamos asumiendo el compromiso de fortalecer la industria siderúrgica mexicana y el empleo directo e indirecto que con ella se vincula. Donde el gobierno compra, el pueblo gana”, señaló.

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Acero, una industria de miles de empleos

Sergio de la Maza Jiménez, presidente Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero , celebró la firma del acuerdo, pues afirmó que ayudará a proteger los empleos.

"Desde la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero asumimos esta encomienda con la responsabilidad y el compromiso que México demanda. Este acuerdo es clave para respaldar cerca de 90,000 empleos directos, dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8,000 millones de dólares y fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de nuestra industria", anotó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la industria siderúrgica es clave para la autonomía del país, por lo que es fundamental fortalecer a los productores de acero mexicano.

"Es una industria extraordinariamente importante para la autonomía, para, yo diría, hasta la seguridad de nuestra cadena productiva. Es decir, la siderurgia mexicana es responsable de la producción de muchísimos insumos para casi todas las cadenas industriales de México. Por eso la tenemos que cuidar muchísimo, además de que tienen una gran importancia en el empleo, generan valor", destacó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Acero

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