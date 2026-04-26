Sheinbaum inaugura el Tren Felipe Ángeles, la nueva ruta que conecta la CDMX con el AIFA

"La posibilidad de que las y los mexicanos, a precios accesibles y en el mejor transporte posible, puedan moverse por todo el país. Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros, que las y los mexicanos y los visitantes que llegan a nuestro país tengan el acceso a la movilidad y que el pueblo de México tenga el derecho a una movilidad de primer nivel.

"Misión cumplida, pueblo de México", dijo la presidenta al inaugurar la nueva ruta del tren.

Acompañada de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y otros funcionarios del gobierno federal, la mandataria propuso llamar Clara Krause a la estación terminal que llega al AIFA, en honor a la esposa del general Felipe Ángeles, héroe de la Revolución.

Krause escapó a Nueva York para proteger a sus hijos. Ambos murieron en 1919 y nunca se reunieron de nuevo.

"Es la esposa de Felipe Ángeles, una mujer también extraordinaria, recientemente se trajeron sus restos que estaban fuera para que estuvieran juntos en Hidalgo", dijo Sheinbaum.

En el Tren Suburbano Buenavista- AIFA, el tramo de 23.7 kilómetros, que cuenta con seis estaciones intermedias y una terminal, dará servicio a alrededor de 82,000 pasajeros por día en el Valle de México.

Esto permitirá facilitar los traslados al AIFA de cara al Mundial de Fútbol, al conectar con la Linea B del Metro, así como con las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús de la Ciudad de México. Al llegar al AIFA, los usuarios también podrán conectar con el Mexibús y cada una de las estaciones del Tren Buenavista-AIFA tendrá ramales de transporte público para las comunidades cercanas.

Es una nueva ruta que se desprende desde la estación Lechería del trayecto original del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán.

Por el arranque, dará servicio con cuatro trenes con una frecuencia de 30 minutos entre cada uno, realizará el recorrido en 60 minutos con una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, aunque se espera que con la curva de aprendizaje el tiempo del trayecto baje hasta 43 minutos, ya que puede alcanzar una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

Además brindará una opción de transporte para las personas que habitan en los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es uno de los proyectos principales construidos en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) tras su decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco.

Sin embargo, el difícil acceso –tanto en transporte público como en aplicaciones de transporte privado como Uber– es uno de los motivos por los que muchos usuarios hasta el momento optan por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, como punto de partida y llegada al tomar un vuelo.