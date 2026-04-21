Sheinbaum ordenó acciones inmediatas en zonas arqueológicas tras ataque en Teotihuacán: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras el tiroteo y asesinato de una turista extranjera que se registró este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán se incrementará la vigilancia en todas las zonas arqueológicas y centros turísticos del país con el objetivo de evitar atentados en contra de los visitantes.
“Por instrucciones de la presidenta de la República se ha ordenado el inmediato fortalecimiento en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos. Se incrementará la presencia de la GN en absoluta coordinación con autoridades locales, se reforzarán las revisiones preventivas, se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistema de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia la coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos", dijo el funcionario en la Mañanera del Pueblo.
Detalló que se ampliará el patrullaje físico y el cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para prevenir cualquier amenaza.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se reforzará la presencia de elementos de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que recordó que se incrementó el presupuesto para tener vigilancia en estos sitios arqueológicos.
La mandataria federal explicó que regularmente la vigilancia corre a cargo de policías estatales o auxiliares que son contratados por empresas privadas o por el sector público; también hay servicios de protección federal, además de elementos de la Guardia Nacional que se encuentran en zonas aproximadas a la zona.
“El objetivo es evitar que cualquiera pueda entrar con arma de fuego, no ha ocurrido nunca, con excepción de ayer. Que haya anuncios, información, ver si se requiere equipamiento y si es el caso, adquirirlos”, explicó en la Mañanera del Pueblo.
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Integrantes del gobierno federal ofrecieron detalles de lo ocurrido y de la situación de los turistas extranjeros que aún se encuentran hospitalizados.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que seis personas que resultaron heridas ya fueron dadas de alta, siguen hospitalizadas siete, pero su vida no corre peligro, y que se mantiene comunicación con la embajadas de los países originarios de las personas heridas.
En tanto, el fiscal del Edomex, José Luis Cervantes Martínez, informó que dentro de los indicios que se han recabado es que el arma es de producción nacional, el atacante la adquirió en 40,000 pesos, mientras que los cartuchos le costaron 10,000 pesos, además de que en una bolsa llevaba 50 cartuchos, y en la zona se hallaron 14 cartuchos percutidos; sin embargo,no ofreció más detalles porque hay una investigación en proceso.
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Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas nacionales y extranjeros. Es la segunda arqueológica más visitada del país.