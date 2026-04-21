Sheinbaum ordenó acciones inmediatas en zonas arqueológicas tras ataque en Teotihuacán: Harfuch

“Por instrucciones de la presidenta de la República se ha ordenado el inmediato fortalecimiento en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos. Se incrementará la presencia de la GN en absoluta coordinación con autoridades locales, se reforzarán las revisiones preventivas, se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistema de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia la coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos", dijo el funcionario en la Mañanera del Pueblo.

Detalló que se ampliará el patrullaje físico y el cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para prevenir cualquier amenaza.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se reforzará la presencia de elementos de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que recordó que se incrementó el presupuesto para tener vigilancia en estos sitios arqueológicos.

La mandataria federal explicó que regularmente la vigilancia corre a cargo de policías estatales o auxiliares que son contratados por empresas privadas o por el sector público; también hay servicios de protección federal, además de elementos de la Guardia Nacional que se encuentran en zonas aproximadas a la zona.

“El objetivo es evitar que cualquiera pueda entrar con arma de fuego, no ha ocurrido nunca, con excepción de ayer. Que haya anuncios, información, ver si se requiere equipamiento y si es el caso, adquirirlos”, explicó en la Mañanera del Pueblo.