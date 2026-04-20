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Sheinbaum amaga con el SAT a gasolineras por alto precio de diésel; Profeco coloca lonas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "no hay razón" para que los gasolineros eleven el precio del combustible en el país. Mañana sostendrá una reunión con ellos.
lun 20 abril 2026 10:58 AM
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Hasta ahora, la Profeco ha colocado 14 lonas a gasolineras con precios elevados en el combustible. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay razón para que algunas gasolineras mantengan elevado el precio del diésel y advirtió que, además de las lonas que se colocan para advertir sobre el elevado costo, puede haber una intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y sin embargo muchos gasolineras están poniendo el precio del diésel muy alto. Entonces ahora estamos con lonas pero también vamos a hacer toda la revisión de por qué es esta razón con el SAT y con todas las instituciones que tiene el Gobierno de México”, indicó la presidenta.

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Hace dos semanas, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que colocará lonas con la frase “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios en gasolineras” en aquellos establecimientos donde el costo del combustible esté más elevado.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, no existe razón para que los gasolineros tengan por arriba de los 28 pesos el litro de diésel.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser. Se está dando un apoyo de disminución del IEPS basado en una fórmula que se estableció desde hace tiempo”, comentó la presidenta.

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Este martes sostendrá un encuentro con gasolineros para abordar el precio del combustible en el país y sobre los acuerdos para que la gasolina magna se mantenga e 24 pesos y el diesel no rebase los 28 pesos.

“Decirle a los consumidores que carguen diésel en donde hay precios accesibles que están dentro del margen y además el precio del petróleo mexicano estaba en 100 dólares, pero hoy está en 88 y estamos revisando con Secretaría de Hacienda para poder incluso disminuir más de 28 pesos, o sea, todavía que cueste menos el diésel. Mañana nos reunimos y no pueden estarse pasando en este precio que representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el país”, comentó.

Iván Escalante, procurador federal del Consumidor, informó que casi a una de cada tres gasolineras visitadas se les coloca la manta con la advertencia de los altos precios.

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“De 44 visitas hemos colocado 14 lonas con las estaciones que se están volando la barda con los precios”, dijo.

Explicó que, antes de colocar la lona, un día antes, se le solicita información a los proveedores de por qué están vendiendo tan caro el combustible, luego se analiza toda la información comercial y, en caso de que no coincida con el margen de ganancia, es cuando se le coloca la lona.

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El funcionario adelantó que se continuará con la colocación de las mantas y también con sellos de advertencia sobre el elevado costo del combustible.

La Profeco también habilitó un mapa en el que se pueden consultar los precios de la gasolina regular los del diésel y está disponible en https://alertas.gob.mx/estaciones/ .

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Profeco conferencia mañanera diésel

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