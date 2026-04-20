Sheinbaum amaga con el SAT a gasolineras por alto precio de diésel; Profeco coloca lonas

Hace dos semanas, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que colocará lonas con la frase “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios en gasolineras” en aquellos establecimientos donde el costo del combustible esté más elevado.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, no existe razón para que los gasolineros tengan por arriba de los 28 pesos el litro de diésel.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser. Se está dando un apoyo de disminución del IEPS basado en una fórmula que se estableció desde hace tiempo”, comentó la presidenta.

Este martes sostendrá un encuentro con gasolineros para abordar el precio del combustible en el país y sobre los acuerdos para que la gasolina magna se mantenga e 24 pesos y el diesel no rebase los 28 pesos.

“Decirle a los consumidores que carguen diésel en donde hay precios accesibles que están dentro del margen y además el precio del petróleo mexicano estaba en 100 dólares, pero hoy está en 88 y estamos revisando con Secretaría de Hacienda para poder incluso disminuir más de 28 pesos, o sea, todavía que cueste menos el diésel. Mañana nos reunimos y no pueden estarse pasando en este precio que representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el país”, comentó.

Iván Escalante, procurador federal del Consumidor, informó que casi a una de cada tres gasolineras visitadas se les coloca la manta con la advertencia de los altos precios.