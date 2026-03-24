“Diésel no tendría que costar 29.50 pesos”: Claudia Sheinbaum anuncia reunión con gasolineros

“ Aprovecho para decir que esta semana se reúne la secretaría de Energía, el director de Pemex con los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente. Y la gasolina premium, y hay incentivos, no tendría porque estar el diésel en 29.50 pesos. Lo vi este fin de semana que anduve en territorio”, explicó la mandataria federal durante la Mañanera del Pueblo.

La presidenta enfatizó que a pesar de que se importe un porcentaje de diésel, éste no tendría porque subir de precio debido a que se implementó un incentivo en el IEPS por parte del gobierno federal; además de que factores como la guerra en Irán no tendrían que influir demasiado, ni aprovecharse para aumentar el precio de los combustibles.

Además, del titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y de la secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, se prevé que asista el titular de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz.

Primer subsidio al diésel

El subsidio que se aplicó fue del 14 al 20 de marzo, la cuota por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel de 7.36 pesos por litro, contará con un subsidio de 2.59 pesos equivalente a 35.2%.

Fue el primer subsidio que se aplicó en lo que va del año, por lo que ya con el estímulo, la cuota quedó en 4.77 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .