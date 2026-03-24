“Diésel no tendría que costar 29.50 pesos”: Claudia Sheinbaum anuncia reunión con gasolineros

A casi una semana de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informara que habría subsidios para que los precios de las gasolinas Magna, Premium y el diésel no subieran de manera abrupta como consecuencia de la guerra en Irán; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que solicitó una reunión entre el sector empresarial y el gobierno federal porque se dio cuenta que el diésel subió de precio.
“Diésel no tendría que costar 29.50 pesos”: Sheinbaum anuncia reunión con gasolineros
“ Aprovecho para decir que esta semana se reúne la secretaría de Energía, el director de Pemex con los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente. Y la gasolina premium, y hay incentivos, no tendría porque estar el diésel en 29.50 pesos. Lo vi este fin de semana que anduve en territorio”, explicó la mandataria federal durante la Mañanera del Pueblo.
La presidenta enfatizó que a pesar de que se importe un porcentaje de diésel, éste no tendría porque subir de precio debido a que se implementó un incentivo en el IEPS por parte del gobierno federal; además de que factores como la guerra en Irán no tendrían que influir demasiado, ni aprovecharse para aumentar el precio de los combustibles.
Además, del titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y de la secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, se prevé que asista el titular de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz.
Primer subsidio al diésel
El subsidio que se aplicó fue del 14 al 20 de marzo, la cuota por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel de 7.36 pesos por litro, contará con un subsidio de 2.59 pesos equivalente a 35.2%.
Fue el primer subsidio que se aplicó en lo que va del año, por lo que ya con el estímulo, la cuota quedó en 4.77 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .
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Incentivo hasta el 27 de marzo
El descuento para la cuota del diésel del 21 al 27 de marzo, será de 62%, por lo que la cuota IEPS final por litro de diésel será de 2.81 pesos.
¿Qué es el diésel?
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) explica que el diésel, también conocido como gasóleo o gasoil, es un hidrocarburo líquido que se obtiene principalmente de la destilación del petróleo a una temperatura entre los 200º C y 380º C.
Tipos de diésel
Diésel A: Es el adecuado para vehículos, es más refinado y contiene aditivos para evitar la solidificación de la parafina a bajas temperaturas; además, le aportan propiedades para reducir el consumo y las emisiones contaminantes, proteger la bomba y, en general, el sistema de inyección.
Diésel B: Se usa para maquinaria agrícola, pesquera, embarcaciones y vehículos autorizados. Está menos filtrado y contiene más parafina que el diésel A, lo que puede generar problemas si se usa en coches y camiones.
Diésel C: Su uso es específicamente para calderas o equipos que generan calor debido a su alto contenido de parafinas. Está prohibido para coches o embarcaciones, tiene muchas más impurezas que el diésel A.