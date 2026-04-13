“No cargues aquí”: gobierno exhibirá a gasolineras por altos precios en diésel y gasolina

“Vamos a colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde están volándose la barda con los precios tanto en gasolina regular como en diésel”, planteó Escalante.

Escalante agregó que Profeco ya cuenta con un mapa virtual disponible al público, donde se pueden consultar los precios de combustibles en todo el país. Esta herramienta incluye ahora no solo el costo de la gasolina regular, sino también el del diésel por estación.

“Tenemos disponible ahora en nuestro mapa virtual no solamente los precios de la gasolina regular en todo el país sino también ya le agregamos una capa más en donde estamos poniendo cuál es el precio del litro de diésel en las estaciones, entonces lo pueden consultar ahí”, dijo.

En el caso de la gasolina regular el gobierno alcanzó un acuerdo con gasolineros para que el precio no supere los 24 pesos por litro; en el caso del diésel, se prevé acordar un precio de 28 pesos.

"Continúan las mesas de trabajo con el sector con el objetivo de alcanzar esta semana un acuerdo para estabilizar el precio del diésel en 28 pesos en punto de venta", informó.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo además que el precio del barril de petróleo por la situación de Irán está en 102 o 103 dólares, pero su gobierno está apoyando a los consumidores mexicanos con hasta seis o siete pesos por litro.

“Lo que hicimos fue apoyar el precio de la gasolina magna pues el precio de la gasolina magna no puede pasar de 24 pesos que es como venía desde el año pasado, es el mismo precio desde el año pasado. Estamos apoyando en casi seis pesos, siete pesos por litro de gasolina”, agregó.