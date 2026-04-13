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“No cargues aquí”: gobierno exhibirá a gasolineras por altos precios en diésel y gasolina

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta semana sostendrá una reunión con gasolineros para fijar un límite al precio del diésel porque está impactando en el costo de alimentos.
lun 13 abril 2026 09:55 AM
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Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que hay un mapa en el que se puede consultar el precio de la gasolina y diésel en todo el país. (Foto: Presidencia de México.)

El procurador federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció este lunes que en las gasolineras con altos precios en gasolina y diésel se colocará una lona con la frase: “No cargues aquí. Se vuelan la barda con los precios”.

El objetivo, explicó el funcionario durante la conferencia mañanera, es alertar a los consumidores sobre las gasolineras que venden gasolina regular y diésel a precios excesivos, para que puedan optar por opciones más económicas.

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“Vamos a colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde están volándose la barda con los precios tanto en gasolina regular como en diésel”, planteó Escalante.

Escalante agregó que Profeco ya cuenta con un mapa virtual disponible al público, donde se pueden consultar los precios de combustibles en todo el país. Esta herramienta incluye ahora no solo el costo de la gasolina regular, sino también el del diésel por estación.

“Tenemos disponible ahora en nuestro mapa virtual no solamente los precios de la gasolina regular en todo el país sino también ya le agregamos una capa más en donde estamos poniendo cuál es el precio del litro de diésel en las estaciones, entonces lo pueden consultar ahí”, dijo.

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En el caso de la gasolina regular el gobierno alcanzó un acuerdo con gasolineros para que el precio no supere los 24 pesos por litro; en el caso del diésel, se prevé acordar un precio de 28 pesos.

"Continúan las mesas de trabajo con el sector con el objetivo de alcanzar esta semana un acuerdo para estabilizar el precio del diésel en 28 pesos en punto de venta", informó.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo además que el precio del barril de petróleo por la situación de Irán está en 102 o 103 dólares, pero su gobierno está apoyando a los consumidores mexicanos con hasta seis o siete pesos por litro.

“Lo que hicimos fue apoyar el precio de la gasolina magna pues el precio de la gasolina magna no puede pasar de 24 pesos que es como venía desde el año pasado, es el mismo precio desde el año pasado. Estamos apoyando en casi seis pesos, siete pesos por litro de gasolina”, agregó.

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Sheinbaum subrayó que el encarecimiento del diésel incide directamente en los costos de transporte y, por ende, en el precio de alimentos y mercancías, por lo que su gobierno busca reducirlo aún más.

“Hasta ahora se pudo llegar a un acuerdo de 28 pesos, pero queremos bajarlo más porque el disel impacta en los precios de las mercancías, entonces esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros”, anunció.

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La presidenta informó que esta semana sostendrá un acuerdo con integrantes de la iniciativa Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con quienes buscará acuerdos para frenar incrementos en combustibles y alimentos.

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“Voy a tener una reunión con todos los comercializadores que están dentro de lo que llamamos el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, el PACIC, porque no puede subir la canasta básica, habrá razones por lo que el precio es más alto de un producto que otro pero, nadie se debe aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles. Todos tenemos que apoyar a las familias mexicanas y su economía”, informó este lunes.

El propósito, explicó, es que se acuerde que no solo los productos que ya están en la Canasta Básica mantengan sus precios, también que se incluyan otras frutas, verduras y legumbres porque dijo que en algunos lugares están muy caros.

“No hay razón para que esto sea así, entonces nos vamos a reunir y ya les vamos a estar informando, vamos a dedicar mucho tiempo para apoyar a la economía de las familias”, dijo.

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Gasolina Profeco conferencia mañanera

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