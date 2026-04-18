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México

Claudia Sheinbaum lleva "mensaje de paz" a España y se reunirá con líderes globales

La presidenta de México emitirá un mensaje desde la Cumbre en Defensa de la Democracia, en España. Estos son los presidentes que también asistirán.
sáb 18 abril 2026 07:25 AM
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España será sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia, iniciativa que nació en 2024. (Fotos: Facebook de los presidentes)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto a otros líderes latinoamericanos que se autodenominan progresistas, y ante quienes tiene previsto emitir un mensaje de paz.

La Cumbre en Defensa de la Democracia es una iniciativa global que fue lanzada en el marco de la LXXIX Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2024.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la jefa de Estado buscará consolidar la postura diplomática de su administración: "El mensaje que llevará es de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres".

Actividades de Sheinbaum

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Sheinbaum sostendrá encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario; Yamandú Orsi, titular de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

También tendrá una reunión con la comunidad mexicana que reside en España.

El domingo 19 de abril se tiene previsto que visite el Centro Nacional de Supercomputación, donde hablará con académicos y funcionarios.

La presidenta estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

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Líderes que acudirán a la cumbre

Pedro Sánchez será el anfitrión de la reunión. Nació en Madrid el 29 de febrero de 1972. Es presidente del Gobierno de España desde junio de 2018 .

Cuenta con un doctorado en Economía y fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que se afilió en 1993. Previamente, fue diputado en el Congreso por la circunscripción de Madrid y concejal en el Ayuntamiento de la misma jurisdicción.

Luiz Inácio Lula da Silva fue vendedor ambulante y lustrabotas . A los 15 años inició su formación de tornero, perdió un meñique al manipular una máquina y al final de la década de 1970, como cabeza del sindicato de los metalúrgicos, lideró una histórica huelga que desafió a la dictadura militar (1964-1985). Actualmente, ejerce su tercer mandato al frente de la nación brasileña.

Yamandú Orsi nació en el departamento de Canelones el 13 de junio de 1967. Desde su juventud militó en las bases del Frente Amplio de Canelones; integró la Vertiente Artiguista primero y luego ingresó al Movimiento de Participación Popular.

Llegó a la presidencia de Uruguay el 1 de marzo de 2025 para el periodo 2025-2030.

Estos líderes se reunieron en julio de 2025 en Santiago de Chile para defender el multilateralismo y advertir sobre los riesgos de la democracia frente a la desinformación y los extremismos.

Con información de AFP

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