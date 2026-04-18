La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la jefa de Estado buscará consolidar la postura diplomática de su administración: "El mensaje que llevará es de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres".

Actividades de Sheinbaum

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Sheinbaum sostendrá encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario; Yamandú Orsi, titular de la República del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

También tendrá una reunión con la comunidad mexicana que reside en España.

El domingo 19 de abril se tiene previsto que visite el Centro Nacional de Supercomputación, donde hablará con académicos y funcionarios.

La presidenta estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.