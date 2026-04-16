Inflación está contenida, dice Sheinbaum y asegura que gobierno ya implementa plan

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), marzo de 2026 cerró con una inflación de 4,59% .

Al respecto, la presidenta afirmó que su gobierno toma las medidas necesarias para contener la inflación.

“¿Qué estamos haciendo? Acuerdos con los empresarios, gasolineras, lo hicimos el año pasado y eso ayudó a contener la inflación para que no suba el precio de la gasolina magna, apoyando para reducir impuestos, es decir, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel”, indicó.

La mandataria federal afirmó que el precio del diésel también se hubiera incrementado y estaría hasta en 35 pesos si el gobierno no hubiera intervenido.

Además de ello, dijo que su gobierno dialoga con las tiendas de autoservicio para que la canasta básica se mantenga en 900 pesos.

“Hoy en la tarde nos reunimos con todos los comercializadores, productores, para poder cerciorarnos de que en efecto estamos cumpliendo con el acuerdo, porque hubo este ligero incremento en el mes de marzo, principalmente por el aumento en el precio del jitomate, de la papa, del tomate. Entonces se está trabajando para que los productores de tomate puedan tener acuerdos directos con el comercializador para que no se eleve tanto el precio del jitomate”, agregó.