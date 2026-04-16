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Inflación está contenida, dice Sheinbaum y asegura que gobierno ya implementa plan

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la inflación se encuentra en los márgenes de otros años, no obstante, dijo que su gobierno interviene para evitar que se eleve el costo de los productos.
jue 16 abril 2026 11:02 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sin el Paquete Contra la Inflación y Carestía el precio de los productos de la canasta básica tendría un precio hasta 20% mayor (Foto: Presidencia de la República.)

A pesar del incremento en precios de alimentos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inflación en su gobierno está contenida y no está fuera de los márgenes que registró años atrás.

“La inflación está contenida, es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años”, dijo este jueves la presidenta.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), marzo de 2026 cerró con una inflación de 4,59% .

Al respecto, la presidenta afirmó que su gobierno toma las medidas necesarias para contener la inflación.

“¿Qué estamos haciendo? Acuerdos con los empresarios, gasolineras, lo hicimos el año pasado y eso ayudó a contener la inflación para que no suba el precio de la gasolina magna, apoyando para reducir impuestos, es decir, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel”, indicó.

La mandataria federal afirmó que el precio del diésel también se hubiera incrementado y estaría hasta en 35 pesos si el gobierno no hubiera intervenido.

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Además de ello, dijo que su gobierno dialoga con las tiendas de autoservicio para que la canasta básica se mantenga en 900 pesos.

“Hoy en la tarde nos reunimos con todos los comercializadores, productores, para poder cerciorarnos de que en efecto estamos cumpliendo con el acuerdo, porque hubo este ligero incremento en el mes de marzo, principalmente por el aumento en el precio del jitomate, de la papa, del tomate. Entonces se está trabajando para que los productores de tomate puedan tener acuerdos directos con el comercializador para que no se eleve tanto el precio del jitomate”, agregó.

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Aseguró que, si no existiera el Paquete Contra la Inflación y Carestía (Pacic), el precio de los productos de la canasta básica tendría un precio hasta 20% mayor.

La mandataria federal explicó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) monitorea que no haya abuso en el precio de las verduras y otros productos, pues en varios de ellos no se justifica el aumento.

“Profeco, para estar vigilando permanentemente a las tiendas de autoservicio, porque no tendría razón de ser este incremento y, en el caso de la tortilla, particularmente en tortillerías, ha habido un ligero aumento. Nos estamos reuniendo con las harineras, con nixtamalizadores, con las tortillerías y las tiendas de autoservicio porque el grano de maíz está en los niveles más bajos de la historia, entonces, ¿por qué están aumentando el precio de la tortilla?”, cuestionó.

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